秘鲁和智利北部的高温、果蝇阻碍了收成

反常的温暖天气导致了前所未有的果蝇泛滥，并使智利北部和秘鲁南部本已不佳的收成前景雪上加霜。

“地中海果蝇瘟疫正在智利北部和秘鲁南部造成严重破坏，”智利北部阿萨帕谷橄榄种植者协会主任马克西莫·卡尔·帕尼亚瓜说。

当厄尔尼诺现象发生并出现过度热浪时，地中海果蝇和其他害虫的繁殖和传播条件就会增加。 - Gianfranco Vargas，Sudoliva 总裁

入侵物种——近亲 橄榄果蝇 – 以 200 多种不同类型的水果和蔬菜为食。虽然柑橘和核果是其最常见的食物来源，但众所周知，雌性也会捕食橄榄。

卡尔发现了地中海果蝇开始侵扰该地区一些橄榄树的证据，在结很少果且未采收的橄榄树上发现了更明显的存在。

秘鲁橄榄油生产商、Sudoliva 文化协会主席 Karl 和 Gianfranco Vargas 将地中海果蝇的传播归因于反常的温暖天气。 厄尔尼诺.

“当厄尔尼诺现象发展并出现过度热浪时，地中海果蝇和其他害虫繁殖和传播的条件就会增加，”巴尔加斯说。

卡尔补充说，温暖的天气增加了更多果蝇幼虫成年并能够繁殖的机会。

该地区最近经历的热浪进一步阻碍了秘鲁橄榄的收成，目前产量预计将低于预期 估计700至1,000吨 几个月前，就在收获开始之前。

“收成非常糟糕，”巴尔加斯说。 “最初，我们预计收获量为正常量的 10%。现在，我们预计收获百分之五。”

虽然高温是产量下降的主要原因，但巴尔加斯也担心地中海果蝇侵扰的影响，特别是对 该地区的百年树.

“秘鲁上一次发生地中海果蝇袭击是在 1925 年至 1940 年间。在塔克纳，虫害无法得到控制，他们不得不砍伐橄榄树，”他说。 “这就是为什么在秘鲁塔克纳，你看不到像在阿里卡那样有数百年历史的橄榄树。”

卡尔表示，虽然之前的厄尔尼诺现象曾导致智利北部出现小型地中海果蝇侵扰，但这些都很快得到了控制。

他补充说，智利此前已经执行了一项长期计划，并达到了该国果蝇灭绝的地步。一些人估计需要五年时间才能控制目前的感染。

“智利实现了这一目标，但此后却陷入了困境，”他说。 “当局放松了控制地中海果蝇的系统。”

他认为当局和农民必须在八月橄榄树开始开花之前采取果断行动，以避免再次发生 收成不好 以及害虫的进一步传播。

卡尔还担心，如果不迅速遏制疫情，地中海果蝇将蔓延到该国中部，那里是智利大部分橄榄油的产地。

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卡尔表示，智利当局此前曾通过从一个橄榄园到另一个橄榄园，采用杀死苍蝇的治疗方法，成功消灭了地中海果蝇。

当局还试图通过对圈养的地中海果蝇进行辐射并将其释放到山谷中来控制虫害。受辐射的苍蝇是不育的，其想法是它们将与其他苍蝇交配，产下永远不会孵化的卵。

目前，智利每月可以照射 14 万只苍蝇，但卡尔估计当局必须将这一阈值提高到 30 万只，才能控制虫害。

根据他所看到的证据，卡尔认为这种感染起源于秘鲁北部种植的柑橘和热带水果，并通过非法走私水果和蔬菜传播到秘鲁南部和智利北部。

“有 100 多条非正式道路穿过边境进入智利，那里没有检查，货物，特别是水果，就进来了，这造成了我们今天遇到的问题，”他说。

卡尔认为，更多的人员守卫边境可能有助于打击走私，但他表示，潜在的经济状况总是会让在智利市场销售非法走私的秘鲁水果更有利可图。

与此同时，秘鲁南部也正在实施类似的消灭措施，消灭地中海果蝇；卡尔表示，这些计划并未完全成功，这进一步加剧了局势。

“对我们来说，与秘鲁同行密切合作以消灭每个山谷的地中海果蝇非常重要。”