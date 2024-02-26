澳大利亚橄榄种植者开始收获时的期望不一

由于农作物产量低，一些澳大利亚种植者提前开始收获。然而，其他人报告了更有利的结果，并计划在四月开始采摘橄榄。

澳大利亚橄榄协会首席执行官迈克尔·索桑证实，今年的收成将比去年略有下降。

由于澳大利亚收成歉收，一些生产商已经启动了收割机并开始加工第一批水果。 - Amanda Bailey，澳大利亚橄榄油协会

“有些地区开花很好，但坐果不太好，”他告诉我们。 Olive Oil Times. “大片树林看起来将达到预期的产量。”

“主要挑战将是为较小的树林和合同加工商提供合同收割机的长期挑战，”他补充道。

澳大利亚橄榄油协会委员会成员阿曼达·贝利证实，一些生产商受到开花期间恶劣天气条件、温度波动和其他环境变量的影响。

她说，这导致澳大利亚许多橄榄种植区的农作物减产。澳大利亚橄榄油协会估计产量为 18 至 19 万升 在上一作物年。

“澳大利亚淡季的挑战不仅仅限于对水果生产的直接影响，”贝利说。 “它还对其他行业产生重大影响，特别是推动出口供应和食品服务的大宗行业。”

国际橄榄理事会的数据显示，澳大利亚在2,000/2022作物年度出口了23吨橄榄油，较该国4,000/2020作物年度21吨的历史新高连续第二年下降。

“由于澳大利亚收成歉收，一些生产商已经启动了收割机并开始加工第一批水果，”贝利说。

她指出，水果产量的稀缺转化为供需问题，在整个市场上产生多米诺骨牌效应。

“由于水果供应减少，澳大利亚几乎没有散装橄榄油供应，导致供需进一步失衡，”贝利说。 “因此，随着生产商努力应对橄榄油供应量的减少，我们预计价格将持续上涨。”

“淡季作物年的影响产生了回响，作为回应，生产者正在利用这段时间评估修剪策略，以增强树木对未来作物的恢复力，”贝利补充道。

她说，今年的收成因几次丰收而减产，代表了生产方面的两个极端。这两种情况对生产者、市场和消费者都有重大影响。

“丰收年份会导致供应增加、价格下降和经济刺激，而歉收年份则会导致产量减少、价格上涨和生产者面临财务挑战，”贝利说。 “看看这一切如何展开将会很有趣。生产商需要确保他们的石油能够在整个供应链中尽可能延伸，以获得最大回报。”

零山橄榄公司 (Mount Zero Olives) 的总经理理查德·西摩 (Richard Seymour) 表示，该公司在维多利亚州和南澳大利亚采购橄榄。 Olive Oil Times 他预计在三月中旬开始接收绿色 Cerignola 食用橄榄进行发酵，并推出早期收获的 Picual 特级初榨橄榄油 在四月。

“与我们的主要种植者交谈后，我们预计今年的收成不错，但会低于上季，”Seymour 说。 “这主要是由于开花前一些种植区出现霜冻。”

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“这一挑战与全球行业目前面临的持续供应和定价挑战有关，”他补充道。 “我们业务的一个重点是向餐饮服务行业供应产品，我不确定该行业将如何承受另外 25% 的价格上涨。”

与此同时，澳大利亚最大的生产商， 科布拉姆庄园如果天气条件符合预期，计划于四月中旬开始收获。

虽然科布拉姆庄园预计会有丰收，但其他生产商在受到不稳定天气的影响后并不那么乐观。 （照片：科布拉姆庄园）

“2024 年作物季节进展顺利，初步估计符合预期。”该公司联席首席执行官兼磨坊主 Leandro Ravetti 表示。 “重要的是要记住，今年是澳大利亚许多树林产量较低的一年，最终产量会受到与农业生产相关的正常风险的影响。”

“2024 年作物的开花期于 - 月中旬在 Cobram 的澳大利亚小树林中开始开花，而我们的 Boundary Bend 小树林的盛花期则在 - 月的最后一周和 Boort 小树林的 - 月的第一周，”他补充道。 “这仅比长期平均水平早了几天。”

拉维蒂表示，该公司还预计，Boort 橄榄园部分地区的开花量将低于最初预期，但其他地区的产量超出预期，将抵消这一影响。

他将后者归因于作物年初（十月至九月）比平均水平湿润以及澳大利亚在开花期经历的其他有利条件。

同样在维多利亚， 尚克角橄榄庄园 来自该国莫宁顿半岛的葡萄预计今年会有好收成。

“看起来树上结满了果实，”合伙人斯蒂芬·谭 (Stephen Tham) 说。 “距离收获还有大约三个月的时间，它们发育得很好。到目前为止，树木所受的疾病压力（主要是煤烟病）似乎还不是一个问题。我们预计收成可能会超过去年。”

谭说，尽管气象局预测将会出现干旱， 厄尔尼诺现象导致夏季炎热 经过三年的潮湿天气，他们已经进入盛夏了，但这并没有发生。

“春末夏初，我们经常被雨水淋湿，特别是在东部和东北部各州，以及维多利亚州南部的较小程度，”谭说。 “我们的圣诞节经历了最大的降雨。从那以后气温就没有太热了。幸运的是，淋水发生在坐果之后，我们没有损失太多。”