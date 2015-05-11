设计传感器以模仿人体对橄榄油的感官分析

研究人员设计了一种传感器，名为 “奥利弗（Oliver），试图模仿人类特征：它 “口味”的油，并且能够提供证明其为特级初榨油的分析，否则将提供其他证明。



为了赶上Oliver，我联系了罗马Tor Vergata大学的Arnaldo D'Amico教授，因为他进行了第一个远程传输电子鼻嗅觉的实验。

达米科（D'Amico）将我带给他的两个同事，他们正在开发完全专用于橄榄油的传感器：罗马大学生物医学大学的Giorgio Pennazza教授和Marco Santonico教授是一个名为的研究小组的协调员。正在开发Oliver的传感器系统电子部门。

他们的研究方法基于一种有趣的多学科方法，该方法通过传感器的设计，实施，测试和应用将电子设备用于医学和营养领域。 他们的目的是创建价格低廉，用户友好，快速且无损的实用传感器。

罗马大学校园生物医学传感器系统电子学部

在这种情况下，诞生了Bionote（基于生物传感器的系统，用于模仿多感觉鼻子，舌头和眼睛）。

另见：学生设计用于检测酸度指标的设备

该系统旨在模仿鼻子，舌头和眼睛的工作原理。 这项工作提议扩大人工嗅觉和味觉的概念，设计一种基于生物传感材料花色苷的创新型多感官系统。

Bionote系统必须专门针对每种类型的食物，并且已经针对矿泉水，松露，马苏里拉奶酪的血清和辣椒进行了设计。 Oliver是专门用于评估EVOO的传感器。

“这个想法是在2014年-月发布的 纽约时报信息图 Pennazza透露。 “意大利被指控出口掺假低质橄榄油。 我们以建设性的方式欢迎这一挑战，并决定发出积极的信息，表明意大利对高质量的承诺，并开发技术来保护它。”

奥利弗的结构提供了一个内部电子卡和一个翻盖。 除了测试成本低外，它还可以通过简单地将阀瓣置于液体中来进行操作。

在测试过程中，会同时记录一条音轨，您可以快速找出油的类型，如果是橄榄油，则可以是原始油，特级原始油或掺假的油。

Oliver受过训练，可以将信息与其内部数据库相关联以识别样本。

“我们要强调的是，借助这些工具，您可以跳过一些实验室测试并降低成本。” Santonico说。 “只有在Oliver透露橄榄油被掺假之后，您才将样品发送到实验室以分析特定特征。”

到目前为止，奥利弗（Oliver）可以感知某些掺假，但目标是拥有完整的分析范围。 液体测试取得了优异的结果，但该部门正在努力开发进一步的Bionote应用程序以检测气体感觉，并进行完整的多传感器交叉分析，以尽可能多地重现人体传感器分析。

另一个重要特征是，奥利弗还可以检测营养状况。 “我们现在正在用辣椒进行这种分析。” Santonico说。 “现在有测量辣味（即辣椒素含量）的方法，但是使用Bionote，我们甚至可以检测水果种类和营养价值，特别是抗氧化剂含量，” Pennazza补充说。 “奥利弗还可以在EVOO中识别这种营养价值。”

