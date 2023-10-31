研究表明，坚持地中海饮食可减轻创伤后应激障碍症状

A 根据一项研究， 布莱根妇女医院和哈佛大学陈曾熙公共卫生学院的研究人员进行的一项研究，为了解创伤后应激障碍 (PTSD)、饮食模式和肠道微生物组之间的复杂关系提供了新的线索。

这项发表在《自然心理健康》杂志上的研究发现，坚持行为之间存在显着联系。 地中海饮食 以及减少 PTSD 症状。

虽然还需要进一步的研究，但我们更接近能够为预防或改善创伤后应激障碍提供饮食建议。 - Yang-Yu Liu，布莱根妇女医院研究员

创伤后应激障碍（PTSD）是一种基于恐惧的心理健康状况，可能会在经历痛苦和创伤情况（包括严重伤害、死亡威胁或暴力行为）的个体中出现。

患有创伤后应激障碍的人不仅要应对其直接的心理影响，而且还面临着冠心病、中风、糖尿病、自身免疫性疾病甚至过早死亡等慢性健康问题的风险增加。

认识到 饮食和肠道微生物组的作用 在 PTSD 的背景下，有可能产生有益于受该疾病影响的人的建议和结果。

布莱根妇女医院网络医学查宁科的合著者 Yang-Yu Liu 强调了人类肠道微生物组与大脑之间的有趣关系。

“通过我们的研究，我们研究了饮食等因素如何与创伤后应激障碍症状相关，”她说。 “虽然还需要进一步的研究，但我们更接近能够为预防或改善创伤后应激障碍提供饮食建议。”

人类肠道微生物组是代谢活动的活跃中心。 在结肠内，细菌在发酵和消化各种成分（包括宿主和饮食中的碳水化合物、蛋白质和脂质）方面发挥着关键作用。 这些过程产生的代谢物可能对健康产生有益或有害的影响。

例如，碳水化合物发酵产生短链脂肪酸，主要是乙酸盐、丙酸盐和丁酸盐。

这些化合物具有许多健康益处，例如为结肠细胞提供能量、增强离子吸收、具有抗炎特性以及调节血清素的产生，同时影响肠嗜铬细胞的数量。

值得注意的是，丁酸盐在小鼠中表现出类似抗抑郁的作用，超过了许多抗抑郁药中常见成分氟西汀的作用。

此外，共生细菌可以产生具有神经活性特性的神经递质，包括 GABA、血清素和多巴胺。 这些神经递质不能穿过血脑屏障，但可能刺激肠上皮细胞释放分子，进而调节神经信号传导。 这种复杂的相互作用可以影响大脑功能和行为。

尽管广泛的研究强调了肠道微生物组对情绪发展和反应的影响，但微生物组与创伤后应激障碍之间的联系在很大程度上尚未被探索。

研究人员强调了探索肠脑轴的重要性，因为它提供了对心理和身体健康相互依赖的见解。

他们的研究结果表明，创伤后应激障碍（PTSD）与人类肠道微生物群之间的关系为研究提供了一条有前途的途径，为减轻创伤后应激障碍（PTSD）下游的负面健康后果提供建议。

为了调查这种关系，该团队收集了护士健康研究 II 子研究的 191 名参与者的数据，其中包括身心研究和 PTSD 子研究。

参与者被分为三组：可能患有创伤后应激障碍（PTSD）的人、经历过创伤但未发展为创伤后应激障碍（PTSD）的人以及没有创伤暴露史的人。

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每位参与者提供了两组粪便样本，每组四个样本：一组在研究开始时提供，另一组在六个月后提供。 这种方法能够收集微生物 DNA 数据并确认每个参与者肠道微生物组在六个月内的稳定性。

研究人员随后分析了微生物组的整体结构与各种宿主因素之间的关联。 这些因素包括创伤后应激障碍 (PTSD) 症状、年龄、体重指数 (BMI) 和饮食信息。

通过这项评估，研究人员确定了与微生物组结构相关的几个宿主因素，例如体重指数、抑郁症和抗抑郁药的使用。

随后，研究小组探索了现有饮食信息与创伤后应激障碍症状之间的联系。 他们的研究结果显示，坚持地中海饮食的参与者经历的创伤后应激障碍症状较少。

值得注意的是，地中海饮食中大多不存在的红肉和加工肉类的消费与创伤后应激障碍症状的严重程度呈正相关。 相反，植物性食品的消费与这些症状呈负相关。

研究人员检查了 PTSD 症状和肠道微生物组特征之间的联系，以确定可以预防 PTSD 的潜在物种。 优良真杆菌 成为该疾病最有可能的保护物种。

他们的结论是 埃利根斯 与地中海饮食的组成部分（如蔬菜、水果和鱼类）呈正相关，而与红肉和加工肉类的消费呈负相关。 埃利根斯 此前曾被认为与坚果消费和素食有关。

虽然该研究提供了有价值的见解，但作者承认存在某些局限性，例如使用简短的 PTSD 筛查量表而不是正式的临床诊断。 尽管如此，研究结果为未来的研究工作奠定了基础。

其中包括对其他精神健康障碍和饮食干预的调查，旨在加强减轻或预防与这些疾病相关的症状的建议。