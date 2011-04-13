新世界实验室在进口橄榄油上发布最新产品

在redux的 去年夏天对进口橄榄油的猛烈抨击加州大学戴维斯分校的橄榄油中心和澳大利亚石油研究实验室再次合作，对在加利福尼亚的超市货架上发现的一些美国最畅销橄榄油品牌的质量进行了严格的评估。

今天的报告 加利福尼亚州出售的特级初榨橄榄油的评估，表明研究人员至少考虑了一些 批评去年的方法 通过抽取更大数量的畅销进口橄榄油样品，并使用经认可的测试 国际橄榄理事会.

经测试的进口橄榄油是 Colavita，Star，Bertolli，Filippo Berio，Pompeian和高级品牌Lucini。 他们被比较了 加州橄榄牧场 （COR）和 科布拉姆庄园 -美国和澳大利亚最大的橄榄油生产商。

报告总结 “实验室测试发现最畅销的进口品牌 “在美国销售并在整个加利福尼亚州的零售店购买的特级初榨橄榄油常常不符合IOC特级初榨橄榄油的感官标准。”

不过，对于澳大利亚和加利福尼亚来说，这并不是一个好消息。 加利福尼亚的-％，以及 所有 的澳大利亚橄榄油未能通过 “PPP”（焦脱镁碱）测试表明它们暴露于热和光照下或掺有精制油的掺假。 在一个 加州橄榄牧场网站上的声明营销副总裁Claude S. Weiller对两个COR瓶未通过PPP测试感到失望。 “他说：“我们在技术上的投资使我们能够识别用于制造橄榄油的橄榄，这应该有助于我们了解两个未通过要求的瓶子发生了什么。”

该研究是由 加州大学戴维斯分校橄榄中心 这是由 加州橄榄油委员会，其成员将从进口橄榄油的信誉下降中受益。 加州橄榄油生产商提供 大约百分之一的橄榄油 在美国消费，但他们正在发展提供更多的能力。

这是已成为有争议的行业的最新篇章，越来越多地分成新旧世界的生产商，他们追求一种优势以吸引更多美国人对橄榄油日益增长的需求。

另见： 橄榄理事会对进口橄榄油的第二次戴维斯研究发表严厉回应

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