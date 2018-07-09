数百人抗议西班牙提议的橄榄关税

上周四，数百名橄榄农，石油生产商和商业代表聚集在美国塞维利亚西班牙领事馆前，以抗议美国对西班牙橄榄征收关税的提议。



我们重申绝对拒绝对食用橄榄征收任何类型的关税。 -安大路西亚农业部长RodrigoSánchezHaro

抗议者聚集起来谴责计划的关税，称他们为 “不公正”和 “辱骂”，并引起担忧，因为它们可能对该地区的出口和就业造成灾难性影响。

关税将在本周由美国国际贸易委员会（USITC）讨论，如果该委员会决定颁布，将在本月晚些时候生效。 2017年，西班牙对美国的橄榄出口总额约为67万美元。

“我们对美国商务部决定对西班牙食用橄榄油进口产品征收反补贴和反倾销税感到非常失望，特别是因为该产品在美国消费者中非常受欢迎。”国家食品安全局游说者何塞·玛丽亚·卡斯蒂利亚（JoséMaríaCastilla）青年农民协会（ASAJA）说。 “这是不合理和不相称的，违背了我们共同的农业政策。”

COAG安达卢西亚秘书长秘书长米格尔·洛佩斯（MiguelLópez）说，由于拟议的关税，直接影响了8,000个工作岗位，另外-万个间接风险。 他说，塞维利亚农业公司已经解雇了一些员工。



取消对您有任何要求的，请立即通知我们，并保证您有34,75％的权益。 Es una medida injusta queprovocaríagrandespérdidasen el部门andaluz que属2 millones de jornales和8.000 empleos。 —罗德里戈·桑切斯·哈罗（@rodrigosanhar） 2018 年 6 月 12 日









为了表达自己的观点，并在裁员时大张旗鼓，洛佩兹邀请了一个年轻人，他被认为是拉奎尔的儿子，在抗议期间登上了舞台。

“由于关税，以及在公司任职六年后，他们让他失业，他不得不离开安达卢西亚去找工作，”洛佩斯说。 “他有一个生活计划，一切都坏了。”

洛佩斯坚持认为西班牙橄榄生产商必须符合欧盟和世界贸易组织的规定，并呼吁欧盟和西班牙政府捍卫该行业免受他所说的限制。 “任意”关税。

“面对[美国总统唐纳德·特朗普]反对所有进口的态度，由于这违反了所有国际协议，因此欧洲委员会必须已经摆好位置并站起来了。” “我们也必须捍卫。”

欧盟委员会已经谴责对西班牙橄榄的关税，并在其上贴上标签。 “贸易保护主义”和欧洲贸易委员会的有前途的行动。

拟议的关税源自去年两家加利福尼亚公司（贝尔卡特食品公司和Musco Family Olive Co）提出的反倾销投诉。 美国商务部的反补贴指控使这些问题更加复杂，该机构认为西班牙橄榄种植者和包装商也从中受益。 “不公平的补贴”。

如果USITC决定批准拟议的关税，大多数贸易观察家认为这很有可能，那么27月24日，西班牙橄榄的进口关税将上升至-％。据说关税涵盖了所有类型的西班牙橄榄，包括所有形状的橄榄，大小和颜色； 凹进和凹进 和整个，切成薄片，切碎，楔入。

“美国商务部将确保对事实进行全面，公正的评估，如果违反规定，将迅速采取行动，制止任何不公平的贸易做法，”美国商务部长威尔伯·罗斯说。 “美国致力于与西班牙进行自由，公平和互惠的贸易。”

西班牙食用橄榄出口商和工业家协会（ASEMA）秘书长安东尼奥·德莫拉（Antonio de Mora）认为，事实会胜过一切，而不是参加抗议活动，因此一直在努力准备针对关税的法律诉讼。

“ASEMESA正在与国家和欧洲政府进行联系，为其辩护做准备，并确保这些指控所依据的论点是错误的，因此我们正在收集所有必要的信息和证据。”