向烹饪旅游者推广（真正的）希腊美食

旅游业一直是希腊的大生意。 人们因其美丽的海滩，历史和热情好客的当地人而蜂拥而至。 但是食物呢？ 那是那个问题 7th 国际会议和奖励会议，重视饮食经验 在雅典寻求答案。 由Heliotopos组织的会议旨在提高人们对食品经验在旅游业中日益重要的认识。 大会正值关键时刻，因为希腊和其他地区的美食旅游业正蓬勃发展。 来自世界各地的旅游专家，新闻工作者和厨师聚集一堂，介绍和讨论食品的重要性

和旅游业的美食。

会议以希腊国家旅游组织主席Nicolas Kanellopoulos先生的演讲开始。 坎内洛普洛斯（Kanellopoulos）在演讲中强调了食物在选择目的地中的重要性，但他补充说，希腊美食并不是游客访问希腊时要记住的标准之一。 但是，他对促进希腊饮食文化的未来持乐观态度，并指出，地中海饮食无可争议的优势为希腊人提供了将其展示为旅游身份的机会。

卡内洛普洛斯（Kanellopoulos）提到了几项举措，例如在希腊各地开发橄榄和葡萄酒旅游路线，在酒店中推广当地产品以及对使用传统食谱和传统食材提供传统希腊美食的餐厅进行正式分类。 最后，卡内洛普洛斯介绍了希腊国家旅游组织的两个主要目标。 “我们的目标是使用评估标准和采用希腊早餐的方式来提高希腊酒店和餐厅提供的食物的质量，”他说。

雅典大学医学院卫生与流行病学系世界卫生组织营养合作中心教授兼主任安东尼娅·特里科普洛（Antonia Trichopoulou）博士在演讲中证实了希腊-地中海饮食的价值，并指出橄榄油是饮食的重点和研究表明，地中海饮食不仅有益于健康，而且还有益于环境。 但是，她对希腊食品促销中的诚信表示关切。 她解释说，许多食品实际上不属于传统食品。 “因此，传统概念被摧毁，不再具有任何价值。”她说。 因此，她解释说，在定义传统产品方面应该有某些标准和规定。

所有讨论中的一个共同主题是，游客的饮食体验与 “真正的”希腊美食。 尽管从事旅游业的希腊人意识到希腊-地中海饮食的价值，但这种知识和传统在某种程度上并未转移给来希腊旅游的游客。

希腊食物的身份存在疑问，要体验 “正如美食作家阿尔伯特·阿鲁（Albert Arouh）在演讲中所解释的那样，希腊美食对普通游客而言是难以捉摸的。 由于希腊以外的大多数希腊餐厅都在提供美食，因此游客对希腊的食物有了先入为主的观念 “典型的希腊菜，实际上在希腊并不那么典型。 不幸的是，在希腊时，这些游客会得到同样的陈词滥调，因为酒店经营者和餐馆老板希望满足他们的外国顾客的期望。

来自克里特岛，埃伊纳岛和圣托里尼岛以及鲜为人知的岛屿（如伊卡里亚，萨莫斯和基亚）的代表也介绍了区域美食的重要性，讨论了这些美食在希腊旅游业中的潜力和推广。

直到最近，食品和美食似乎还没有被列为希腊旅游业的重中之重，但是今天它却在每个人的脑海中。 在过去的一周中，在希腊举办了几次有关希腊食物的会议，包括建立希腊早餐，希腊美食以及讨论地中海对饮食的认可。 联合国教科文组织.

该活动强调了希腊必须成为主要食品目的地的潜力，但是只有在旅游业能够抵制旧的陈词滥调并共同努力拥抱希腊传奇的烹饪传统和地道的当地美食的情况下，这种情况才会发生。

我们推荐使用 会议 由Helioptopos举办，该公司在希腊文化和旅游部，雅典市，希腊对外贸易委员会，塞萨洛尼基市，希腊政府的赞助下，在整个希腊提供国际会议，目的地管理服务和特殊兴趣游览旅馆商会和希腊旅游企业协会。