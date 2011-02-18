橄榄理事会称拟议的澳大利亚标准为“贸易壁垒”

提出建议的部分 澳大利亚和新西兰的橄榄油标准 可能 “可能使橄榄油掺假的国际贸易壁垒” “更容易”，国际橄榄理事会（IOC）今天发表声明，建议重新考虑该准则草案。

声明标题为 “国际奥委会对澳大利亚/新西兰标准橄榄油和橄榄果渣油草案的评论”，布局约二十 “差异”或与国际奥委会现有公约不一致的拟议标准的某些部分，其中包括与国际奥委会标准不同或不存在的定义，橄榄油类别和测试方法。 “这将是合宜的。” “以便重新审查澳大利亚/新西兰标准草案。”

长期以来，不是国际奥委会成员国的澳大利亚和新西兰一直认为，现有的国际奥委会规则未能充分保护该地区的消费者和生产者。 帮助起草标准的Leandro Ravetti 告诉 Olive Oil Times “不正当经营者目前正在通过以欺骗性方式转售种子油和/或劣质橄榄油作为高价值特级初榨橄榄油而从可观的价格差异中获利，这些新法规将对这些经营者造成严重影响。 同时，来自澳大利亚，新西兰和海外的真诚，诚实的运营商将获得公平竞争的优势，他们的优质产品受到保护和认可。”

在结束语中让人联想到理事会对去年加州大学戴维斯分校研究中使用的方法的回应，这是《新世界》与国际奥委会协议的又一次偏离，今天的声明总结如下：