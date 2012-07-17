有人给你邪恶之眼吗？ 有一种找出答案的方法

特 橄榄油的健康益处 有据可查——从保护心脏到预防皮肤癌等等。 但是您是否知道橄榄油在预防疾病方面的作用？ 邪恶的眼睛?

邪恶之眼这个迷人的概念可以追溯到远古时代。 它仍然是中东、西非、中美洲、亚洲和地中海地区许多文化不可或缺的一部分。 因此，它融入了所有主要宗教——伊斯兰教、犹太教、基督教、印度教和基督教东正教。

一些理论认为，亚历山大大帝应部分负责传播 “邪恶的眼睛”-这个概念与他的帝国平行向东方传播。

特 邪恶的眼睛 据信会导致厄运、受伤甚至死亡。 有时它是无意中完成的，仅仅是因为受害人的嫉妒或厌恶。

这里有一些常见的迹象，据说表明有人对你投来了邪恶的目光：

意想不到的坏运气或不幸

突发的身体疾病或疼痛

精神或情绪困扰

异常疲劳或虚弱

财务问题或财富损失

食欲不振或睡眠不安

无法解释的事故或事故

人际关系或沟通困难

重要的是要注意这些症状也可能是由其他原因引起的，并不一定意味着你被诅咒了。

各种护身符，也被称为 纳扎尔，护身符被用来避开邪恶的眼睛； 它们有各种形状和大小——蓝眼睛、圆盘和球，戴在人身上或放在他们的财产上。 它们也可以在许多地中海船只的船头上看到——凝视的眼睛是为了将邪恶的目光转移回肇事者身上。

在马萨诸塞州波士顿昆西市场的一家商店出售的 Nazars（对抗邪恶之眼的魅力）

邪恶的眼睛是一种诅咒，据信是由一​​个人的眼睛投下的。 人们认为它会给被诅咒的人带来厄运或不幸。 有很多方法可以测试邪恶的眼睛，但最常见的一种是油测试。

您将需要一杯水、橄榄油和一把勺子来进行油测试。 将玻璃杯装满水，然后在水面上滴一滴橄榄油。 如果油漂浮，则没有邪恶之眼。 但是，如果油下沉，则认为已经投下了邪恶之眼。

什么是邪眼？ 邪眼是一种信仰或概念，存在于世界各地的许多文化中。 人们认为这是一种诅咒或有害影响，是由于某人通常无意中向您投来恶意或嫉妒的目光或凝视而造成的。 人们认为，这种注视或凝视会对接受者造成伤害或不幸，例如疾病、厄运或其他负面结果。 从地中海地区到非洲、亚洲和拉丁美洲的部分地区，在许多文化中都可以找到各种形式的邪眼。 在某些文化中，人们会佩戴护身符或护身符来抵御邪眼，有些人会举行仪式或使用符咒来保护自己免受其影响。 对邪眼的信仰已经持续了几个世纪，即使在今天，仍有一些人非常重视它并相信它的力量。

油测试有一些变化。 在一种方法中，将两滴橄榄油滴在水面上。 如果水滴保持分离，则没有邪恶之眼。 但是，如果水滴合并，则认为已经投下了邪恶之眼。

另一种变体是将三滴或九滴橄榄油滴在一盘水上。 如果油滴变大并最终溶解在水中，则认为已经投下了邪恶之眼。 如果水滴以小圆圈的形式与水分开，则没有邪恶之眼。

测试不科学。 它是一种用于检测邪恶之眼的传统民间疗法。 没有科学证据支持油测试准确的说法。

油测试通常由治疗师或据信对邪恶的眼睛有特殊知识的人私下进行，并伴随着秘密的吟唱或祈祷。

人工智能生成的概念图

在古罗马人和他们征服的文明中，那些发现自己没有护身符保护的人会诉诸粗鲁的性手势来避免邪恶的目光。

虽然原始含义可能已经丢失，但其中许多手势至今仍在使用。

如果您担心您或您认识的人被邪恶之眼诅咒，您可能需要咨询治疗师或传统医生。