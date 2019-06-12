希腊获奖者已经开始重复

在纽约的东村，那是一个值得纪念的夜晚 2019年的结果 NYIOOC 在上个月宣布。

新闻发布会现场直播，供所有人观看，吸引了全球成千上万的关注。 几乎来自橄榄油世界各个角落的900多位参与者中，有109位来自 Greece 展示了他们最好的特级初榨橄榄油，总共获得了35个奖项，18金和17银。

在这一年，我们必须发挥出对质量和思维开阔的热情承诺，以克服给我们带来的许多障碍。 -Laconiko的所有者Diamantis和Dino Pierrakos

之后 艰难的收获季节，制片人称获奖 确认了他们的辛勤工作 并在任何情况下都致力于生产高质量的橄榄油。

但是，希腊生产商获得的奖项少于去年，当时他们获得了55个奖项，这很可能反映了本季节的不利条件和低产。

帕帕多普洛斯橄榄油厂，位于远古奥林匹亚附近，获得了三项大奖，其中一项获得了金奖。 Mythocia Olympia PGI有机 中等融合度和两项银奖 Mediterre Alea有机 和 紫tho 由精致的奥林匹亚品种制成。

“我们通过教育获得的知识，对水果的热爱以及对产生新口味和浓郁香气的热情是每年努力提取高质量橄榄油的三个主要原因，”伊娃·帕帕多普洛斯（Eva Papadopoulos）说道。 Olive Oil Times.

“老实说， NYIOOC 是世界上最好的橄榄油比赛，汇集了最高水平的诚信和专业精神，为来自世界各地的最好的橄榄油颁发奖牌。”

该公司还敢于从Koroneiki以外的其他品种（例如Kolireiki，Menoutiana和Mpotsikoelia）进行多样化生产橄榄油，这些橄榄油增强了特级初榨橄榄油的感官特性。

帕帕多普洛斯（Papadopoulos）还明确指出，这个季节很困难，而且精确的栽培和 “精心和谨慎的生产方法使他们在竞争中取得了成功。

她还说，从明年开始，他们的产品将以Mediterre品牌出售，这是一家瑞士有机地中海产品公司。

拉科尼科，来自希腊南部，秉承传统，并因其以中等Koroneiki制成的特级处女而获得了今年的另一个金奖。 Diamantis和Dino Pierrakos，业主们热衷于描述他们的胜利 Olive Oil Times.

“皮埃尔考斯说：“由于橄榄油暴露量高，法官提供的高标准和高质量，这就是橄榄油界的奥斯卡奖。”

他们指出，这已是他们连续第六年获得该奖项并获得奖项。 NYIOOC World Olive Oil Competition，但他们也面临着充满挑战的赛季，要克服的障碍也很多，要想展示出真正高标准的特级初榨橄榄油，就必须克服。

“在这一年中，我们对开箱即用的质量和思维的热情投入必须发挥作用，以克服向我们提出的许多障碍，即不仅要单批生产优质橄榄油，而是要在生产过程中制造优质橄榄油。我们的整体生产，”他们说。

特尔·奥利维耶·德·德尔菲斯，来自希腊中部，以精致的Amfissis品种制成的特级初榨橄榄油获得金奖。

“我们的橄榄油来自Amphissis品种的橄榄制成的Delphi地区。 它具有浓郁的水果香气，口感柔和而不辛辣，并且由于德尔福的土地而具有特殊的回味。” Olive Oil Times.

Michael Dudek for Liokareas（Oilio LLC）

“我们是第一个在我们地区推广单品种橄榄油的公司。 我们的愿望是将Delphi的橄榄油放在世界优质橄榄油的地图上。”

他们也有话要说 NYIOOC 以及奖品的重要性。

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“我们最后一次参加 NYIOOC 他们回到了2017年，当时我们获得了银奖。” “我们现在获得的金奖使我们感到非常高兴，因为我们知道橄榄油的潜力。”

“众所周知 NYIOOC 是世界上最好的，从这个意义上说，我们的奖项具有很高的价值和认可度。” “在 最好的橄榄油 门户网站是我们在国际市场上不断推广我们的橄榄油的基础，从而提高了声誉。”

另一家公司 奥利奥 来自卡拉马塔南部的人 Liokareas野生 特级初榨橄榄油，由野生橄榄和Koroneiki品种的橄榄制成的混合油。

“对于我们公司而言，与其他公司不同的是，我们坚定的决心和对生产优质橄榄油的关注永无止境。”彼得·利奥卡里亚斯（Peter Liokareas）说。

他还承认，这个季节是不稳定的，要获得顶级品质的橄榄油需要付出更多的努力。

“对包括希腊在内的许多国家来说，今年都是艰难的一年。 “当我穿越希腊南部，更具体地说是八月，然后十月和十一月再次在墨西拿和拉科尼亚旅行时，我感到震惊。”

“但与此同时，我也为我们所在的希腊地区感到非常自豪。” “看到一个在困难时期在经济上如此艰难挣扎的地区，而不是放弃我们众所周知的这种伟大产品的生产。”

然后，他继续说， “此 NYIOOC 是世界上最大的比赛。 这可能是获得大奖最困难的比赛之一。对我们来说，这是最负盛名的比赛。”

来自希腊的获胜者的评论和感受不断涌入。

针对 奥林匹亚绿，由于用Koroneiki橄榄制成的特级初榨橄榄油而获得金奖，他们的满足感是极大的。

“这是非常荣幸，我们为这一奖项感到非常自豪。”销售支持经理Tammy Karambelas说。 “我们拥有高科技机械的现代化工厂以及我们采用的创新解决方案使我们成为优质橄榄油领域的先驱。 该奖项证明了我们对从树到架子的整个生产过程的关注是正确的。”

希腊农业企业莱斯沃斯（Lesvos）的他们再次成为目标，因其用科洛维（Kolovi）橄榄制成的特级初榨橄榄油获得金奖，现在他们扩大了奖杯，并因其有机特级初榨获得银奖。

“我们很高兴看到我们的ACAIA和ACAIA有机品牌在这次著名比赛中再次脱颖而出。”常务董事Ellie Tragakes说道。 “每年我们都在努力制造出最高品质的橄榄油，这是第五年 NYIOOC 承认我们的橄榄油是世界上最好的橄榄油之一。”

“我们将继续努力生产最高质量的橄榄油，以便使我们也可以在爱琴海的家乡莱斯沃斯岛上获得认可。”

的Eftychios Androulakis 帕马科 谈到了他们由Tsounati品种制成的单品种Mountain Bio的金奖。

“在过去的四年中，我们通过不断的实验设法制成了优质的橄榄油。”他说。 “我们不会从其他任何人那里购买橄榄，也不会将其他生产者纳入我们的生产线。 因此，每年要生产优质的有机特级初榨橄榄油极其困难。”

“通过试验并密切观察每个季节的结局，我们选择下一步，我们始终为最坏的情况做准备。” “即使是现在，我们也为下个季节的实验和制备更好的橄榄油的新方法做准备。”