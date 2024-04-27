突尼斯特有橄榄品种的恢复力

Chetoui 和 Chemlali 是突尼斯特有的两种主要橄榄树品种。橄榄种植者在 越来越炎热和干燥 北非国家赞扬其应对气候变化的能力。

尽管非洲最大的橄榄油生产国连续第二年遭遇热浪和干旱， 生产反弹 达到220,000万吨，与五年平均水平持平。

随着时间的推移，Chetoui 和 Chemlali 不断进化并适应其原产地的特定气候条件。 - Fermes Ali Sfar 出口经理 Donia Sfar

“这些树木对气候变化的适应能力取决于多种因素，包括它们对当前气候条件的适应性以及适应不断变化的条件的能力。” 费尔梅斯·阿里·斯法尔告诉 Olive Oil Times.

这家屡获殊荣的家族企业背后的生产商在过去的五年里一直致力于推广这些当地品种的感官和健康品质。

Fermes Ali Sfar 的努力在 2024 年获得了回报 NYIOOC World Olive Oil Competition，其两个 Tesoro del Rio 有机单一品种品牌荣获银奖。

“Fermes Ali Sfar 成立于 1970 年，已传承了三代，是一家专门从事橄榄油生产和自产产品营销的家族企业。”Sfar 说道。

“Fermes Ali Sfar 在突尼斯东北部的 Zaghouan 山脚下经营着三个农场，占地超过 485 公顷，种植着 25,000 棵橄榄树，”她补充道。 “主农场配备了一台磨坊，继续以传统方式压榨橄榄，使用花岗岩磨石和垫压榨。”

Fermes Ali Sfar 在突尼斯东北部的三个农场占地 25,000 公顷，种植了 485 棵橄榄树。 （照片：Fermes Ali Sfar）

Sfar 认为，该公司连续三届世界大赛获奖的成功源于对 Chetoui 和 Chemlali 的关注。

虽然这两种本土橄榄品种仍然是最常种植的，但欧洲品种最近有所增加，如阿尔贝奎纳 (Arbequina)、科拉蒂纳 (Coratina) 和科罗内基 (Koroneiki)。

Coratina 在高密度种植园中茁壮成长，而 Arbequina 和 Korneiki 可以超高密度种植，政府和一些生产商 视为未来 该国的橄榄油行业。

“随着时间的推移，Chetoui 和 Chemlali 不断进化并适应其原产地的特定气候条件，”她说。 “耐旱性是种植生存的关键因素，这意味着切图伊和切姆拉利橄榄树可以在缺水加剧的条件下生存。”

这两个品种对常见病虫害的抵抗力也非常强，而由于突尼斯的气候，这些病虫害本来就不常见。多种因素的结合使突尼斯成为世界上最大的有机产品生产国 特级初榨橄榄油.

质量奖提高了突尼斯品牌特级初榨橄榄油的知名度。 （照片：Fermes Ali Sfar）

斯法尔说，切图伊和切姆拉利除了具有抗旱和抗病能力外，还表现出显着的物候灵活性。

“这些橄榄品种根据气候变化调整生长周期的能力是其恢复力的关键要素，”她说。 “Chetoui 和 Chemlali 以其物候灵活性而闻名，这意味着它们可以通过调整开花和结果的时间来适应不断变化的天气条件。”

Sfar 表示，尽管 Chetoui 和 Chemlali 橄榄品种具有复原力和适应性，但在突尼斯，持续生产高品质特级初榨橄榄油仍然是一个复杂且艰巨的过程。

由于确保橄榄油的质量始于橄榄，她说公司收获 “在最佳成熟时间”，通常会为了质量而牺牲数量。

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“我们的橄榄在收获后会迅速加工，以避免变质和氧化，”斯法尔说。 “这种快速加工对于保留香气、风味和风味至关重要。 有益化合物 我们的橄榄油。”

“提取后，我们的橄榄油会在适当的条件下储存，以避免氧化和变质并保持其质量，”她补充道。 “最后，我们严格执行质量控制，以确保我们的产品符合最高标准。”

每年进行这一过程需要时间和费用，从而增加了公司橄榄油质量奖的价值。

事实证明，特有的 Chetoui 和 Chemlali 品种能够适应突尼斯不断变化的气候。 （照片：Fermes Ali Sfar）

“在 NYIOOC 只能成为巨大自豪和满足的源泉，”斯法尔证实。 “这代表了对我们生产优质橄榄油的专业知识、技术和承诺的认可。”

虽然绝大多数突尼斯橄榄油批量出口到西班牙和意大利，进行混合、装瓶并以欧洲品牌销售，但 Fermes Ali Sfar 是越来越多的生产商转向 独立包装出口，为当地农民和磨坊主提供更多经济价值。

“这些奖项为我们的品牌带来了额外的可信度，使我们能够在竞争激烈的市场中脱颖而出，并吸引寻求品质和真实性的消费者的注意力，”斯法尔说。

“从这次胜利中获得的认可可以开辟新的商机，”她总结道。 “这可能包括更强有力地扩大我们的国际市场影响力、进入新的分销渠道，甚至与更多公司建立合作伙伴关系。”