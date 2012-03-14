哈恩市的橄榄油和文化研讨会

庆祝互联网倡议之后 推特和AOVE 聚集了EVOO爱好者（EVOO 西班牙语）和Twitter，CM Europa公司的专业人员于27月-日组织了th 马托斯（哈恩）的脱口秀节目叫做 ““橄榄油与文化”，旨在传播橄榄油文化，反思橄榄油的文化价值，并探讨其对地中海地区其他文化元素的影响。

CM Europa经理RosaMªMarchalLópez解释说，脱口秀将包含许多橄榄油专业人士的看法和见解。

根据Marchal的说法，这次研讨会是学习不同EVOO，欣赏来自橄榄汁的和谐感觉以及发现与其他文化元素（如绘画，文学，历史或音乐）之间关系的绝佳机会。

“了解您的石油”工作坊

3月30th，CM Europa还将组织研讨会 ““知道您的精油”，每组有25名学生，每组两组，目的是教育年轻人关于特级初榨橄榄油的品质及其健康益处。

讲习班将包括一些理论知识和解释，关于使用特级初榨橄榄油作为教学材料是什么意思。 皮奎和曼迪：初榨橄榄油的世界 漫画中的主要角色是橄榄生态系统的两种动物：猫头鹰和兔子。



罗莎·M·马尔卡尔·洛佩斯

该计划还将包括品尝EVOO，并展示享乐主义的品尝概念。 之后，将邀请学生吃早餐，其中包括面包和特级初榨橄榄油。

研讨会的结束将是对理化实验室的指导访问，以及一个专门讲授将普通化学和物理概念与对橄榄油进行的质量控制联系起来的大师班。

在访问微生物实验室时，RosaMªMarchalLópez将向学生解释食品安全的概念，他们将能够讨论感官分析及其在特级初榨橄榄油分类中的重要性。