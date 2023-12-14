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土耳其传统橄榄种植方法获得联合国教科文组织认可

该联合国机构表示，土耳其传统的嫁接、碾磨和食用橄榄生产方法对我们的全球文化很有价值，必须得到保护。

土耳其的传统橄榄磨坊。 （照片：Yılmaz Ulus）
丹尼尔·道森（Daniel Dawson）
14 年 2023 月 17 日 51:- UTC
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土耳其的传统橄榄磨坊。 （照片：Yılmaz Ulus）

土耳其的传统橄榄种植知识、方法和做法已被列入联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）2023年急需保护的非物质文化遗产名录。

土耳其是世界上最大的橄榄种植国和橄榄油生产国之一。 在 2022/23 作物年度，该国的产量为 橄榄油产量创历史新高421,000吨 和 735,000 吨食用橄榄。

Köstem 橄榄油博物馆的创始人和所有者 Levent Köstem 表示，土耳其的橄榄油生产历史悠久，最古老的磨坊可以追溯到 6 世纪th 或7th 公元前世纪。 传统的动物和人力石磨直到 15 年前才被普遍使用，并且至今在一些地方仍在使用。

另见：庆祝南美洲历史悠久的橄榄树

联合国教科文组织 做出了认可 因为橄榄种植和石油生产是安纳托利亚西部文化的基本组成部分。

一些仪式、节日和社会习俗，包括戏剧、舞蹈和盛宴，标志着收获季节的开始和结束，收获季节通常从十一月持续到一月。

其中包括社区努力从每个家庭的树林中采摘橄榄树。 收获结束后，社区参与 巴沙克 传统上，留在树顶的橄榄被打落到地上，捐赠给社区最贫困的成员供个人消费或出售给当地工厂。

世界非洲中东传统土耳其橄榄种植做法被联合国教科文组织《橄榄油时代》认可

用传统方法提取橄榄油。 （照片：Yılmaz Ulus）

除了橄榄和橄榄收获的社会重要性外，教科文组织还认识到该地区独特的 （土耳其语中铅笔的意思）嫁接野生橄榄树的方法，称为 埃尔肯斯 接枝。

农民用刀沿着狭窄的树桩（也称为砧木）的相对边缘刻出两个小凹槽。 接下来，他们取两个橄榄树接穗，削尖每个基部，将其插入砧木上的两个凹槽中。

然后，农民用泥土覆盖砧木的顶部和接穗的基部，以保护它们免受空气和阳光的影响。 砧木下面插入接穗的部分也用泥土覆盖以保持凉爽。 泥浆通常会保留两到三年。

之后，农民们用纸包裹嫁接物，以防止泥土被雨水冲走或被太阳晒干。 纸用当地灌木丛中的藤蔓固定，可以将纸和泥固定在适当的位置长达三年。

最后一步是将泥球放在接穗的顶部，以吸收水分，同时保护它们免受雨淋和阳光照射。

除了橄榄种植外，教科文组织还进一步认可了生产食用橄榄的几种传统方法，包括 萨拉穆拉 方法，其中涉及腌制橄榄。

来自布尔萨省的传统生产者 Aynur Yıldırım 告诉联合国教科文组织，准备工作首先是将橄榄浸泡在桶中。

另见：火山喷发 2,000 年后庞贝恢复橄榄油生产

接下来，用手将橄榄从桶中取出，放入袋子中，并添加一层岩盐。 然后，重复该过程。 耶尔德尔姆说，为了让盐溶解，橄榄必须保持湿润。

她说，一旦袋子装满，每周摇动一次很重要，以确保盐水均匀分布。

联合国教科文组织还承认 亚格勒克，意思是加油机，食用橄榄的生产方法。

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乌穆尔比妇女倡议协会主席内斯林·乌鲁 (Nesrin Ünlü) 告诉联合国教科文组织，这种方法包括在采摘橄榄的当天根据大小将橄榄分开，然后放入一个称为橄榄池的石盆中。

盆里装满橄榄后，加水直至淹没橄榄，然后撒上一层盐。 在水池上铺上一块特殊的布，然后用木材和岩石覆盖。

当你把黑橄榄放入橄榄池时，当池盖揭开时，它们就会变成红色。”云律说。

世界非洲中东传统土耳其橄榄种植做法被联合国教科文组织《橄榄油时代》认可

在收获期间对橄榄进行分类（照片：Mehmet Karaca）

传统的加工方法也适用于橄榄油的生产。 从历史上看，男人们爬上梯子，用振动器把橄榄从树枝上敲下来，而女人则从下面的网中收集橄榄，然后将橄榄放入麻袋中。

麻袋被放在动物（通常是骡子）身上，从树林运到当地的磨坊，磨坊通常位于城市中心，村民们聚集在那里庆祝收获并改造橄榄。

清洗后，橄榄被放入盆中，并用通常由骡子驱动的石磨碾碎。 压碎橄榄后，将糊状物从盆中取出，放入大锅中加热以增加油含量（尽管这不太可能产生 特级初榨橄榄油).

然后将糊状物放入麻袋中，放入有角的槽中，龙头朝下，并在其下方放置陶罐。 一旦槽装满麻袋，村民们就会轮流在橄榄上行走以压榨油。

装满罐子后，油会分发给每个村民并使用到下一次收获。

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