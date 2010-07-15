加州大学戴维斯分校的研究受到质疑

新产品的关键发现 报告 加州大学戴维斯分校橄榄中心今天在早些时候对此提出了质疑。

该报告指出 “加利福尼亚标有特级初榨橄榄油的橄榄油样本中有10％未能达到IOC / USDA特级初榨橄榄油的标准。” 10％的人指的是澳大利亚实验室发现的显示感觉缺陷的Bariani特级初榨橄榄油的单个样品。 根据IOC和USDA指南，特级初榨橄榄油不能有此类缺陷。

An Olive Oil Times 文章 今天的报告指出，根据报告的附录，购买了未通过感官测试的巴里亚尼橄榄油，

经过测试， “此日期前最佳。

本研究中测试的其他所有样品均未超过其失效日期，尽管其中一些样品根本没有失效日期。

该研究的另一个发现是，经测试的69％的进口特级初榨橄榄油不符合IOC和USDA标准，因此并未受到挑战。

橄榄油的年龄会极大地影响其感官特性，并因此影响其在感官分析中的得分。 在最近 文章 加利福尼亚大学合作推广农场顾问Paul Vossen的专家和高级教职人员指出 “新鲜的橄榄油很脆。 它具有很多特性，具有很多复杂性和深度。 而旧的油则有点油腻而变平。”

加州大学戴维斯分校橄榄中心主任丹·弗林（Dan Flynn）随后在一封电子邮件中回复给 Olive Oil Times 解释说测试样本的实验室是位于新南威尔士州Wagga Wagga的澳大利亚油类研究实验室犯了印刷错误，输入的日期为2010年-月 “样品数据表上的“最佳之前”日期实际上是装瓶日期。 Flynn在报告中提供了一个图像放大图，以标识Bariani样本以支持该解释，并且该报告的附录随后得到了更正。

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