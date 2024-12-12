反思 45 年来在美国倡导意大利橄榄油

约翰·J·普罗法奇 (John J. Profaci) 在担任进口商四十五年的时间里，亲眼目睹了美国橄榄油类别的迅速崛起。

“一旦我开始谈论这个行业，我的记忆就开始回想起所有过去的事情，”他告诉我 Olive Oil Times 发布者 Curtis Cord 在独家采访中。 “我对我们所做的一些事情感到惊讶。”

（恩里科·科拉维塔和我）彼此信任，我们都有一个愿景。我们知道我们想要完成什么。 - John J. Profaci，Colavita USA 创始人

普罗法奇出身于橄榄油世家，但直到 40 多岁才涉足该行业。他曾担任经纪人，向纽约和新泽西的商店销售进口意大利食品。1978 年，他偶然结识了生产商兼装瓶商恩里科·科拉维塔 (Enrico Colavita)，从此开始了普罗法奇涉足橄榄油贸易的事业。

两人在科拉维塔度蜜月期间在纽约会面，讨论了将意大利橄榄油进口到美国的可能性。这次会议是在纽约体育俱乐部共进午餐时进行的，普罗法奇决定前往罗马与科拉维塔会面，商讨交易条款。

“我以前从未出国旅行过，所以唯一的问题是我没有足够的钱飞往罗马，”他说。幸运的是，普罗法奇的朋友是东方航空公司的旅行社，并同意赊购给他一张机票。 “当然，我们乘坐的是经济舱，每个人都在吸烟，”他说。毕竟那是 1979 年。

普罗法奇发现自己身处罗马威尼托大街附近的一家酒店。 “我本来应该第二天见到恩里科，”他说， “现在，我不知道我们要去哪里。他最终出现在酒店， 我们开始开车 去莫利塞。”

“我以为我们会开车 15 或 20 分钟，我不知道，”普罗法奇补充道。 “结果我们开了三个小时的车。”

约 1979 年的圣埃利亚阿皮亚尼西

一路上，他们经过了卡西诺山修道院（Monte Cassino），这是一座历史悠久的山顶修道院，建于公元 529 年，在第二次世界大战的罗马战役中遭到盟军的无情轰炸，还有一片美国士兵的墓地。 “这对我来说非常感人，”普罗法西回忆道。

经过更多的驾驶后，风景发生了变化，橄榄树田点缀在道路周围连绵起伏的山丘上。 “他把车停到一边，然后我们走进田野，”普罗法奇说道。 “那里很乱，已经很多年没有耕种了，但树还在那里。”

“我对恩里科说： “为什么这么邋遢？”他说， “约翰，我们这里生产的石油没有地方可以卖。”

据估计，美国作为意大利出口的重要市场，每年消耗 50,000 万吨橄榄油，是目前消耗量的六分之一。由于大部分消费仅限于橄榄油生产国，意大利出现了盈余。产量超过消费并压低了价格。

科拉维塔向普罗法奇解释说，生产橄榄油无利可图，农民无力承担维护、收获或施肥树木的费用。 “这是我关于这个行业的第一堂课，”普罗法西说。

两人继续前行，穿过坎波巴索，转入山中，抵达距离罗马东南约200公里的科拉维塔斯夫妇的家乡圣埃利亚阿皮亚尼西。在那里，普罗法西受到恩里科的母亲、嫂子和兄弟伙伴莱昂纳多的欢迎。

“我们吃了晚饭。这非常好，他们开始向我展示他们的植物，”普罗法奇说。 “他们有一个大型设施来生产橄榄果渣油。”他参观了该地区的工厂，所有工厂都使用传统的液压机来提取石油。

“第二天，我们开始参观为科拉维塔家族生产橄榄的农场，”他补充道。普罗法西说，科拉维塔斯当时向当地包装商出售 55 加仑（210 升）桶装的橄榄油。众所周知，Colavita 品牌当时还不存在。

“这对我来说非常有趣，因为我以前从未见过这项工作完成，”普罗法奇说。 “那天晚上，我们坐在他的办公室里谈论未来北美的业务。”

“他说， “约翰，我希望你每年能在美国卖出一个以上的集装箱。”我说， “好吧，我要尝试一下”，普罗法奇回忆道。

Colavita 普罗法奇问道 如果他想为美国设计一个品牌，则可以选择使用 Colavita，该公司已经将其用于其他一些产品。如果不是因为他谦虚的本性，美国最大的品牌之一今天可能会被贴上品牌标签 普罗菲奇.

普罗法奇带着出售意大利的握手和君子协议离开了意大利 特级初榨橄榄油 纽约和新泽西的消费者。 “我们在这种类型的谈判中确实很简单，但我们彼此信任，而且我们都有一个愿景，”普罗法奇说。 “我们都知道自己想要实现什么目标。”

约翰·J·普罗法奇 (John J. Profaci) 与恩里科·科拉维塔 (Enrico Colavita) 摄于 2012 年左右

在短暂前往西西里岛与他的大家庭见面后，普罗法西说，他回到美国后，对开始新业务感到兴奋，并决心让它发挥作用。他作为一名食品经纪人过着不错的生活，并承担了相当大的风险。

“我向恩里科下了第一个集装箱订单。”他说。 “当时，意大利政府向所有公司支付每升 25 美分的补贴[以帮助农民销售橄榄油]。每个集装箱有 18,000 升，所以他们立即就盈利了。”

印第安纳大学历史学教授卡尔·伊普森研究了意大利食品和文化进口到美国的情况，他表示，意大利政府补贴当地橄榄油生产商，帮助他们维持价格并与更便宜的西班牙橄榄油竞争。

“当意大利 [1957 年] 加入欧洲经济共同体时，他们维持了高油价，”Ipsen 说。 “西班牙还没有加入社会，西班牙橄榄油便宜得多。意大利政府向种植者提供补贴，以便他们可以出售石油并使其与西班牙石油竞争。”

第一批 Colavita 以三升罐装运抵美国，Profaci 开始向纽约市的特色食品经销商销售。它们是第一批标有 Colavita 名称的特级初榨橄榄油包装容器。

“然后我决定进入零售市场。”普罗法奇说道。他的一位朋友在新泽西州纽瓦克拥有一家 Foodtown，并允许 Profaci 在店里出售特级初榨橄榄油。

“他对我说， “周六过来摆好桌子，’我照做了，但结果非常令人失望。”普罗法奇回忆道。 “三四个小时后，除了一位女士之外，没有人出现。”

普罗菲奇 那女人说 将一些面包浸入橄榄油中，尝试了一下，然后开始走开。普罗法奇问她为什么不喜欢橄榄油，她回答说味道太浓了，她不喜欢喉咙里的烧灼感。纽瓦克似乎还没有准备好使用保留辛辣味的特级初榨橄榄油。 多酚.

“然后我决定，我不应该从事零售业，而应该进入餐饮服务业，所以我带了一些瓶子去了小意大利，然后走进了这家名为 庭院，意思是庭院，”普罗法西说。

Profaci 会见了店主 Sal Esposito，并告诉他他有一款产品，他非常高兴 Esposito 能够尝试。 “他对我说， “听着，我对橄榄油一无所知，”我几乎对他说了同样的话，但我却说， “我有一个很好的产品，”普罗法奇笑着回忆道。

埃斯波西托邀请了来自巴里的 Il Cortile 餐厅主厨 Donato Desiderio 参与谈判。巴里是意大利最大的橄榄油产区普利亚的首府，也是 Colavita 大部分产品的产地。德西德里奥尝试了这种油并认可了其质量。他认为普罗法奇不会理解，于是用意大利语告诉埃斯波西托，在普罗法奇有机会离开并在其他地方出售之前购买特级初榨橄榄油。

埃斯波西托被说服了，并询问普罗法奇他的橄榄油售价是多少。根据谈话的基调， 普罗法西锯 一个机会。 “我立即在价格上加价了 5 美元（按今天的美元计算为 18.65 美元），”Profaci 说道。 “我心里已经想好了价格，但由于这次谈话，我给这个箱子下了 5 美元的价格。”

埃斯波西托不受加价限制，订购了 25 箱。从那一刻起，普罗法奇决定向餐馆销售才是正确的出路。 “所以我开始创办一家企业，”他说。

在 Il Cortile 取得初步成功后，Profaci 决定为该产品做一些广告。 “有一份出版物名为 警告，这是第一本投放市场的意大利裔美国杂志，我拍了一个广告，”他说。

约翰·J·普罗法奇、恩里科·科拉维塔和鲍勃·布鲁诺

Profaci 决定聘请 Bob Bruno 担任 Colavita 的第一位营销总监，他领导的营销活动取得了成功。居住在美国的意大利人和意大利裔美国人不再需要依赖大量购买；他们现在可以去超市购买Colavita 特级初榨橄榄油。

尽管最初仅限于东海岸，但销量猛增。最终，随着产品变得越来越受欢迎，情况开始发生变化，Profaci 开始向全国超市销售。

他带着橄榄油参加了加利福尼亚州圣地亚哥的 Fancy Food 展会，在那里他遇到了欧文·法恩 (Irving Fine)，后者为一家经销商工作，该经销商向佛罗里达州连锁超市 Publix 销售产品。法恩邀请普罗法奇到迈阿密讨论在 Publix 出售他的橄榄油。普罗法奇抓住了这个机会。他在该地区有第二个家，几乎他在佛罗里达认识的每个人都在那里购物。

当时，Publix 正在将业务扩展到佛罗里达州以外的美国东南部其他地区。Profaci 授权 Fine 向 Publix 提供交易。如果 Publix 为每家接受石油的商店购买一箱，Colavita 就会免费给他们一箱。通过这种方式，Colavita 成为 Publix 的首款特级初榨橄榄油，并随着连锁店的扩张而发展。

“他们立即开始销售该产品。”Profaci 说道，他将快速销售归因于良好的价格点（半升 4.99 美元）和乐于接受的消费者基础。

Enrico Colavita、Alfred Ciccotelli Sr.、Mario Colavita 和 John J. Profaci 拍摄于 1984 年左右

此后，美国的橄榄油销量持续增长。根据行业数据，按数量计算，美国零售食用油中近 20% 是橄榄油，远远超过全球总量的 -%。

普罗法奇表示，Colavita 通过专注于特级初榨橄榄油而在竞争对手中脱颖而出，而美国的其他主要品牌，如 Bertolli 和 Filippo Berio，则销售纯橄榄油（初榨和精炼的混合物）。

Profaci 开始利用喜欢特级初榨橄榄油的苦味和辛辣味道的消费者群体，这种味道在较低等级的橄榄油中是不存在的，因为在精炼过程中消除了使其辛辣的酚类化合物。 Colavita 很快开始在历史悠久的市场上抢占其他橄榄油品牌，押注消费者会为更大胆的口味支付更高的价格。

1981 年，《纽约时报》发表了一篇有关特级初榨橄榄油的文章，其中刊登了一瓶 Colavita 的照片，这对公司的财富带来了另一次提振。

1982 年左右的 Colavita 广告

《泰晤士报》随后的报道调查了食用橄榄油对胆固醇的益处。他们报告了这一里程碑的发现 七国研究，它建立了单不饱和脂肪摄入与降低心血管疾病风险之间的联系。

二 “这些文章带来了巨大的“好处， 普罗法西说：照片的免费宣传以及围绕特级初榨橄榄油的健康益处的不断变化的叙述。

“在 1950 世纪 1960 年代和 - 年代，医生建议您根本不要使用橄榄油，”Profaci 说。 “他们说这对你的心脏不好，对你的肺不好，还会堵塞你的动脉。”纽约时报 报告 开始改变话题并导致学者们对这个问题进行了进一步的研究 橄榄油的健康益处据一些估计，这导致了全球生产的繁荣和该行业的持续突出。

2003 年左右，约翰·J·普罗法奇 (John J. Profaci) 与朱莉娅·柴尔德 (Julia Child) 在中央情报局

大约在这些文章发表的同时，普罗法奇已经意识到教育是增加特级初榨橄榄油的关键之一 橄榄油消费。为此，普罗法奇和他的儿子约瑟夫·R·普罗法奇 (Joseph R. Profaci) 在 1990 世纪 - 年代开始与美国烹饪学院 (CIA) 合作，当时费迪南德·梅茨 (Ferdinand Metz) 担任该学院院长。

和他的父亲一样，橄榄油也流淌在 Joseph R. Profaci 的血液中。他于 1993 年加入 Colavita，担任副总裁兼总法律顾问， 现任执行董事 北美橄榄油协会。

在中央情报局，梅斯有一个愿景：在美国消费者眼中，意大利菜将取代法国菜。他希望建立一家专注于意大利美食和葡萄酒文化的研究所，并正在寻找赞助商。

“他向每家意大利公司寻求赞助，”普罗法奇说。在其他几个大品牌拒绝他之后，Profacis 同意资助该中心一半的费用，大约 2 万美元由美国 Colavita 和意大利分摊，以换取冠名权。

1995 年左右，普罗法奇与中央情报局董事会主席奥古斯特·塞拉迪尼和中央情报局主席费迪南德·梅茨

2001年， 科拉维塔意大利美食和美酒中心 该中心在位于纽约市以北约 120 公里的海德公园的 CIA 园区落成。

尽管许多欧洲品牌当时并没有看到为建筑物命名的价值，但普罗法奇和他的儿子却看到了。 “这是一个永久的广告，每年有 2,000 名厨师进门，”约瑟夫·R·普罗法奇 (Joseph R. Profaci) 说。 “这是理所当然的。”

凭借对美国特级初榨橄榄油市场 45 年发展的洞察，Profaci 对未来感到乐观。尽管价格上涨，但消费依然强劲，普罗法奇将其归因于意大利美食的持久流行。

普罗法奇表示，即使价格创下历史新高，他也不担心消费者会幻灭，并将特级初榨橄榄油换成较低等级的橄榄油或其他食用油。 “优质产品总是需要价格，”他说。

Profaci 与 Colavita 的合作并没有被忽视，两人都因促进美国蓬勃发展的特色食品行业而受到认可。

2009 年，Profaci 入选中央情报局名人堂 并授予该研究所的奥吉奖。 2015 年，他还被提名为首届特色食品协会名人堂入选者之一。

同样，Colavita 最近在意大利农业、食品主权和林业部主办的一次活动中被授予意大利美食大使的称号。

当他们在莫利塞第一次见面时，他们几乎没有意识到他们正在建立的合作伙伴关系将发展成为一家全球性的家族企业。

约翰·J·普罗法奇 (John J. Profaci) 与儿子约瑟夫 (Joseph)、安东尼 (Anthony)、约翰 (John) 和罗伯特 (Robert)，摄于 2012 年左右

如今，他们的遗产在美国科拉维塔得以延续，普罗法奇的儿子约翰·A. (John A.)、罗伯特 (Robert) 和安东尼 (Anthony) 担任过各种职务。 Colavita 的侄子乔瓦尼 (Giovanni) 现任首席执行官，他的儿子保罗 (Paolo) 负责新收购的加利福尼亚州公司 O橄榄油 师。

Profaci 与 Colavita 的合作诞生于莫利塞，是基于十多年来的君子协定。直到 1993 年，双方签署了一份正式协议，承认 Colavita USA 为 Colavita 品牌产品的独家进口商和分销商，并由 Profaci 担任首席执行官，这一安排才得到纪念。到 2010 年，Colavita 家族回购了大部分 Colavita USA 股份，现在拥有该公司的大部分股权​​。

就普罗法奇而言，他仍然以名誉主席的身份每天去办公室，不过他承认，日程安排可能会根据他的开球时间而有所不同。