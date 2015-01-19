地中海饮食搭配瑞士风味可降低癌症和心脏病风险

参观最近在苏黎世举行的博览会的参观者，他们对140个样品进行了评估， 偏甜的EVOO 超过那些痛苦的近期的一项研究表明，无论人们喜欢在黄油国家的深处品尝哪种橄榄油，即使是一种文化适应性坚持传统的地中海风格饮食，也可以延长他们的寿命。



我们推荐使用 地中海饮食富含水果，蔬菜，豆类，复合碳水化合物，橄榄油，鱼和酒，但奶制品和肉类含量低，与寿命长，癌症和心脏病的发生率低有关。 这种保护作用在地中海国家更为明显，促使瑞士的研究人员确定坚持地中海饮食对受德国，意大利和法国文化影响的瑞士人口是否有效。

该研究包括17,861名参与者，这些参与者是在瑞士进行的两项主要研究的一部分：国家研究计划1A和瑞士心血管疾病趋势和决定因素的监测。 研究人员从瑞士三个不同的语言区域中选择了一个文化多元的人群，通过国家卫生和统计登记系统可以对其进行30年以上的死亡率随访。

另见：关于地中海饮食的文章

我们推荐使用 根据一项研究， 与地中海饮食的依从性，癌症，心血管疾病和所有原因的死亡相关，但是饮食有一个明显的不同。 与传统的低牛奶地中海饮食不同，牛奶和乳制品是瑞士饮食不可或缺的组成部分，样本人群几乎每天都食用它们。

使用简化的24小时召回方法对饮食摄入量进行了分析，其中参与者对11种不同食物的摄入量的回答为肯定或否定：沙拉，水果，蔬菜，乳制品，谷物，肉，鱼，油，酒精，鸡蛋的类型和巧克力。 研究人员使用9分对地中海饮食的依从性进行评分，其中最小依从性为0，最大依从性为9。

在调查时，平均年龄为8,665岁的9,196名男性和45名女性的食物摄入频率几乎相似，但有两个显着差异。 女人吃水果的频率比男人高，而男人喝酒的频率比女人高。

统计分析表明，水果摄入量降低了男女死于心脏病和癌症的风险，尽管仅在男性中摄入了更高的单不饱和摄入量和因心脏病死亡的风险。 另一方面，饮酒降低了心血管疾病致死的风险，但增加了因癌症死亡的风险。

然而，最有趣的结果是食用乳制品与男性和女性因各种原因，癌症和心脏病而导致的死亡风险降低之间的关联。 这些结果与乳制品增加饱和脂肪的摄入从而增加罹患心血管疾病的风险的共识相反。

研究人员对本研究中观察到的出乎意料的有益联系的可能解释可能是瑞士乳制品来自 “与其他国家/地区的乳制品相比，“纯草喂养的高山奶牛” n-3脂肪酸含量高，饱和脂肪含量低。 作者还引用了其他文献，这些文献发现食用乳制品对心脏病和癌症的发生具有保护作用。

即使这项研究有一个主要缺点-一种用于评估食物摄入量的粗略的一天方法-该研究发现，坚持具有文化差异的地中海饮食对健康有益，并降低了罹患癌症和心脏病的死亡率。