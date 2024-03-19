抛开热浪和停电不谈，南非人预计产量将会反弹

尽管由于气温高于平均水平，收获工作比往年提前，但南非橄榄农仍预计 2024 年将获得好收成。

西开普地区是该国橄榄产业的中心，过去几周经历了远高于 40 摄氏度的创纪录高温。南非气象局（SAWS）指责 气候变化 和 厄尔尼诺.

减载始终发挥着重要作用，但我们一直积极主动，并将拥有备用电源来解决这个问题。我们预计收成将比 2023 年高得多，并且迫不及待地想要开始。 - Philip King，Mardouw Olive Estate 总经理

与此同时，南非橄榄产业协会 (SA Olive) 首席执行官温迪·彼得森 (Wendy Petersen) 表示，一些生产商预计橄榄产量将比去年增加 10% 至 20%。

2023 年，南非产量约为 1.2万升 与橄榄油相比 1.7万升 。

“一些生产商预计产量比去年增加 50% 至 60%，但他们只是少数，”Petersen 说。

“多年来，我们看到了对产品质量的高度重视，这一点在 国际奖项 以及南非橄榄油生产商在国际平台上获得的荣誉，”她补充道。

然而，彼得森警告说，食用橄榄油和橄榄油生产商正在努力与价格较低的进口产品竞争，这在过去几年一直是一个问题。她补充说，欺诈仍然是个问题，因为不道德的进口商试图利用高价格。

“橄榄油不是增值税零税率农产品这一事实影响了其市场竞争力，”彼得森说。 “橄榄油的竞争环境并不公平。”

“我们需要政府介入并认识到橄榄是刺激创造就业机会的重要农产品，”她补充道。 “这也刺激了橄榄种植业的新进入者以及国际上稀有和必需的农业技能的发展。”

减载（为防止国家电网崩溃而轮流停电）会提高运营成本并在收获季节增加另一个不可预测的因素，从而让该国的橄榄种植者感到沮丧。

2023年，该国无电时间为1,742小时，即72.6天，南非人平均一年中有近20%的时间没有电。

2024 年的前景也不见好转，有报告称该国电力公司 Eskom 的燃煤基本负荷（供电系统需要提供的持续最低负荷）陷入停滞。

“减负荷导致运营成本上升，从而影响农场利润和最终产品价格，”彼得森说。 “电力仍然是农业的一大挑战，橄榄产业就是如此。”

她补充说， “除了影响价格外，如果收获后不立即加工，还会直接影响最终产品的质量。”

减负荷使南非的橄榄油生产变得复杂，迫使生产商投资发电机或可再生能源。 （照片：托宾·琼斯）

尼克·威尔金森 (Nick Wilkinson) 的合伙人 里约拉哥橄榄庄园位于南非西开普省罗伯逊和阿什顿之间的公司证实，他们未来面临的主要挑战是减载，这会产生生产调度问题。

“虽然我们有太阳能和备用发电机来抵消国家电网停电的影响，但这确实增加了生产成本，而且进入冬季，我们每天可能会停电长达八小时，”他说。

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“去年我们的收成非常大，因此预计会比去年有所下降，”威尔金森补充道。 “但其品质看起来非常出色，生长条件良好，没有真菌病害或虫害。我预计该国的收成将高于去年。”

距离里奥拉戈不远，团队在 马杜橄榄园 也将很快开始收获。

马杜橄榄庄园的生产者预计会有丰收。 （照片：马尔杜橄榄庄园）

“通常情况下，我们在 2024 月初开始收获，但由于过去两个月的气温非常高，我们预计 - 年的收获将于 - 月中旬开始，”该公司总经理 Philip King 说道。

尽管如此，金仍然兴致勃勃，认为今年的收成不会出现任何问题。 “我们已经做好了尽可能的准备。”他说。 “减载始终发挥着重要作用，但我们一直积极主动，并将拥有备用电源来解决这个问题。”

“我们预计产量将比 2023 年高得多，并且迫不及待地想要开始，”King 补充道。

向东移动， Babylonstoren 弗朗斯胡克葡萄酒谷于二月底开始收获一些曼萨尼拉绿色食用橄榄。

他们于三月初搬到弗兰托约进行石油生产，预计收获会持续到六月。

Babylonstoren 的生产团队表示，由于秋季高温，今年的收获提前开始。 （照片：巴比伦商店）

“今年的收获季节似乎比上个季节开始得早，这主要是因为今年夏天我们在弗朗斯胡克葡萄酒谷经历了酷热，”Babylonstoren 的橄榄专家 Petrus van Eeden 说道。

他补充说，考虑到石油供应不足和全球市场状况 橄榄油价格高与往年相比，今年的收成存在不确定性。

“虽然许多农场的收成似乎很有希望，但目前尚不清楚产量是否能像以前一样有效地满足我们的石油需求，”范伊登说。 “鉴于目前的高价格，消费者可能会面临压力，随着时间的推移，可能会导致当地需求下降。”

“鉴于产量较低 我们在欧洲看到的收益率 加上上个季节南非产量下降，有理由预计客户可能会遇到比往年更高的每升石油价格，”他补充道。