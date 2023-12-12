混合收获后法国产量仍有望反弹

法国的橄榄收获正在进行中，但全国各地的预期各不相同。

“估计约为 4,400 吨，比去年好，但不是很大，”法国橄榄生产者协会通讯和经济总监亚历山德拉·帕里斯 (Alexandra Paris) 告诉记者。 Olive Oil Times.

（有）丰收，可能比去年多三到四倍，具体取决于地区，并且健康状况良好，橄榄果蝇压力较小，褐变很少。 - François Aurouze，Vignoble Conseil 农业专家

“从一个地区到另一个地区，甚至从一个果园到另一个果园，情况都有很大差异，”她补充道。 “我们有一些果园负荷很大，而另一些果园几乎没有橄榄。”

如果这些初步估计成为现实，法国的总产量将超过 3,500/2022 年生产 23 吨橄榄油 但低于五年平均水平 4,620 吨。

Vignoble Conseil 的土地和农业专家 François Aurouze 表示，法国南部的大多数生产者于 - 月中旬开始收获，大多数早期收获的生产者预计将在 - 月底完成。

“今年的收成在良好的条件下进行，因为天气相当干燥且美丽，”他告诉我们 Olive Oil Times“法国南部与去年相比的巨大差异可以概括为两点。”

“，”奥鲁兹补充道。 “因此，橄榄不太容易过早掉落，特别是在强风的影响下。”

随着产量的提高，Aurouze 预计今年的质量会很高 特级初榨橄榄油 他已经采样了。

“2023 年油的第一次品尝让我们看到了卓越的品质，香气浓郁而持久，苦味适中或微弱，”他说。

尽管预计今年产量将会反弹——尽管最新的 data 欧盟委员会发布的预测产量将达到更为温和的 3,600 吨——法国橄榄油产量尚未恢复到前十年的高位，包括 6,200/2017 年创纪录的 18 吨产量。

巴黎将此归因于 持续干旱 南欧也面临着这一问题，去年冬天阿尔卑斯山没有降雪，雪上加霜。

“全年缺水和夏季干旱对生产产生了影响，”她说。 “我们知道，降雨是导致产量下降的重要因素，但各地秋雨情况却不尽相同。 因此，现在预测今年的橄榄油产量还为时过早。”