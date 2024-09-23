23 年 2024 月 - 日
阿根廷的橄榄油产量预计将不到去年创纪录产量的三分之一。同时，电力和燃料价格大幅上涨。
六月26，2024
尽管33年至2022年间，西班牙的农业贸易逆差下降了2023％，但由于收成不佳和价格上涨，橄榄油进口量却增长了近230％。
2月23，2024
“非年”收成、寒冷时间不足以及极端天气事件预计将使产量减少 40%。
2月19，2024
保守派政府的当选给一些生产商带来了希望，即阿根廷及其本国的经济状况将开始改善。
2月6，2023
圣胡安的橄榄植物收藏已加入国际橄榄理事会的橄榄种质网络，这是促进生物多样性和支持研究的重要工具。
10月10日，2022
这家位于圣胡安的屡获殊荣的公司最近以超高密度种植了 2,000 棵树，并新建了一家工厂，旨在发展阿根廷的橄榄油文化。
六月22，2022
自 2019 年以来，来自阿根廷、智利和乌拉圭的南美生产商共同获得了该地区最高数量的奖项。
可能。 5，2022
阿根廷的橄榄收获季节已经开始，但农民预计产量低且成本上升。
可能。 4，2022
在最近的一次访问中，国际奥委会还讨论了技术转让、生产改进以及将 Arauco 品种添加到世界橄榄品种目录中。
3月9，2022
当地生产商和官员认为，该国的第一个 PGI 将推广当地的 Arauco 品种，并希望其他地区也能效仿。
六月30，2021
大流行和恶劣的气候条件阻碍了阿根廷、智利和乌拉圭的收成，但这些生产商设法赢得了该行业最令人垂涎的质量奖项。
七月5，2018
南美橄榄部门和政府盟友的代表讨论了该部门的未来，包括美洲橄榄协调委员会的潜力。
六月21，2018
外交和贸易紧张局势笼罩在国际橄榄理事会（IOC）第107届会员理事会会议的平庸结论上，该会议今天在布宜诺斯艾利斯结束。 每个成员国的代表轮流宣读四个委员会中每个委员会的调查结果，这些委员会已关闭
可能。 29，2018
预计到20年，橄榄油产量将增长2019％。
可能。 16，2018
来自四个国家的生产商称赞该成功是南美高品质初榨橄榄油的证明。
月30，2018
今年，门多萨的橄榄油销量翻了一番，主要销往巴西，加拿大，智利，美国，墨西哥和西班牙。
21年2017月-日
拉里奥哈省计划和工业部长说，省政府已经与阿根廷和智利的其他七个省就该项目取得进展进行了谈判。
10年2017月-日
由于生产商和出口商对该行业的潜力仍然乐观，最近的洪灾大部分使阿根廷的橄榄园幸免。