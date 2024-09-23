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阿根廷

生产

23 年 2024 月 - 日

阿根廷收成不佳，生产成本上升

阿根廷的橄榄油产量预计将不到去年创纪录产量的三分之一。同时，电力和燃料价格大幅上涨。

世界

23 年 2024 月 - 日

World Olive Oil Competition 南部赛区进行中

鉴于西半球许多国家遭遇普遍的农作物歉收，今年的奖项具有非凡的意义。

新闻简报

八月19，2024

布宜诺斯艾利斯省橄榄油产量显着增长

农民们正通过高密度橄榄园和新磨坊来获取阿根廷生产的更大份额。

新闻简报

六月26，2024

橄榄油进口量增加导致西班牙与阿根廷的贸易逆差

尽管33年至2022年间，西班牙的农业贸易逆差下降了2023％，但由于收成不佳和价格上涨，橄榄油进口量却增长了近230％。

生产

2月23，2024

丰收后，阿根廷产量大幅下降

“非年”收成、寒冷时间不足以及极端天气事件预计将使产量减少 40%。

商业版

2月19，2024

阿根廷的重大变化为生产者带来希望

保守派政府的当选给一些生产商带来了希望，即阿根廷及其本国的经济状况将开始改善。

9年2023月-日 最好的橄榄油

南锥体丰收的获奖收成

新闻简报

2月6，2023

阿根廷种质资源库支持保护橄榄品种的使命

圣胡安的橄榄植物收藏已加入国际橄榄理事会的橄榄种质网络，这是促进生物多样性和支持研究的重要工具。

生产者资料

10月10日，2022

随着产量的增长，Solfrut 着眼于扩大国内市场

这家位于圣胡安的屡获殊荣的公司最近以超高密度种植了 2,000 棵树，并新建了一家工厂，旨在发展阿根廷的橄榄油文化。

最好的橄榄油

六月22，2022

NYIOOC 为南锥体的生产者赢得 Waylay 经济困境

自 2019 年以来，来自阿根廷、智利和乌拉圭的南美生产商共同获得了该地区最高数量的奖项。

新闻简报

可能。 5，2022

干旱导致阿根廷收成不佳的预测

阿根廷的橄榄收获季节已经开始，但农民预计产量低且成本上升。

橄榄品种

可能。 4，2022

阿根廷可能会主办橄榄理事会的第四个橄榄种质库

在最近的一次访问中，国际奥委会还讨论了技术转让、生产改进以及将 Arauco 品种添加到世界橄榄品种目录中。

生产

3月9，2022

阿根廷首次获得橄榄油地理标志

当地生产商和官员认为，该国的第一个 PGI 将推广当地的 Arauco 品种，并希望其他地区也能效仿。

最好的橄榄油

六月30，2021

南美生产商庆祝 NYIOOC 艰难一年后的胜利

大流行和恶劣的气候条件阻碍了阿根廷、智利和乌拉圭的收成，但这些生产商设法赢得了该行业最令人垂涎​​的质量奖项。

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商业版

七月5，2018

南美生产商的生产，出口和质量主要问题

南美橄榄部门和政府盟友的代表讨论了该部门的未来，包括美洲橄榄协调委员会的潜力。

商业版

六月21，2018

在第107届国际奥委会会员大会最后一天之内

外交和贸易紧张局势笼罩在国际橄榄理事会（IOC）第107届会员理事会会议的平庸结论上，该会议今天在布宜诺斯艾利斯结束。 每个成员国的代表轮流宣读四个委员会中每个委员会的调查结果，这些委员会已关闭

美国

可能。 29，2018

阿根廷橄榄业充满乐观

预计到20年，橄榄油产量将增长2019％。

世界

可能。 16，2018

美国生产者庆祝 NYIOOC 胜利

来自四个国家的生产商称赞该成功是南美高品质初榨橄榄油的证明。

商业版

月30，2018

欧洲橄榄收成不佳导致门多萨出口增长

今年，门多萨的橄榄油销量翻了一番，主要销往巴西，加拿大，智利，美国，墨西哥和西班牙。

商业版

21年2017月-日

双洋走廊将促进阿根廷的出口

拉里奥哈省计划和工业部长说，省政府已经与阿根廷和智利的其他七个省就该项目取得进展进行了谈判。

商业版

10年2017月-日

大雨不会抑制阿根廷橄榄油出口商的热情

由于生产商和出口商对该行业的潜力仍然乐观，最近的洪灾大部分使阿根廷的橄榄园幸免。

生产者资料

1年2017月-日

加州橄榄牧场在国外

首席执行官格雷格·凯利（Gregg Kelley）称与阿根廷的生产者结成联盟“是一个向我们的客户带来多样化投资组合的机会，同时可以扩大我们的农场和种植者合作伙伴网络。”

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