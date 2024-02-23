丰收后，阿根廷产量大幅下降

阿根廷 2024 年收获季即将开始，包括拉里奥哈和圣胡安在内的该国主要橄榄种植区的生产商正准备迎接令人失望的收成。

虽然官方数据尚未公布，但阿根廷橄榄联合会（AOF）估计，地中海盆地以外最重要的橄榄油生产国 生产了 35,000 个 2023 年橄榄油产量。

由于气候因素，本次收成可能会比上一次差，因为这应该是一个 “ 与去年相比，“小年”。 - Guillermo Kemo，Solfrut 商务总监

一些人预计今年的收益率将与去年的平均水平持平 “年末收成约为 27,000 吨，而其他人则预计产量会进一步下降。

“Valle de la Puerta 总裁兼 AOF 董事会成员 Julián Clusellas 表示，2024 年的收获期将是短暂的，预计产量将比去年减少 40%。 Olive Oil Times.

克鲁塞拉斯位于该国最大的橄榄油产区拉里奥哈，他列举了许多小树林进入了 “自然交替生育周期中的“小年”是预期收成较低的主要原因。

“连续三年丰收，今年将是歉收。”

在邻近的圣胡安 (San Juan)，吉列尔莫·坎普 (Guillermo Kemp) 商业总监 Solfrut 和另一位 AOF 董事会成员同意 Clusella 的收获预测，并补充说阿根廷的一些橄榄种植区也面临着不利的天气条件。

“由于气候因素，本次收成可能会比上一次差，因为这应该是一个 “与去年相比，‘非年度’非常好，”坎普说。 “气候因素基本上是北方缺乏寒冷的时间——例如，在智利西托、拉里奥哈——相反，我们在圣胡安遇到了霜冻问题。”

断断续续的岁月 橄榄树有一个高产年和低产年交替的自然循环，称为 “年”和 “分别是“小年”。在一年中，橄榄树会结出更多的果实，从而导致橄榄油产量增加。相反，一个 ““小年”的特点是，由于前一年的压力，橄榄产量下降。 “于年。”橄榄油生产商经常监控这些周期，以预测和计划产量的变化。

维多利亚·梅尔卡多 埃尔米斯托尔总经理另一位来自圣胡安的制片人也同意 缺乏冷静时间 阿根廷部分地区的减产加剧了原本预计的低收成。

（照片：埃尔米斯托尔）

“由于全球变暖的问题，我们在冬天经历了几个小时的寒冷，而且热幅很小，”她说。 “结果，橄榄树无法产生足够的脂肪，无法实现今年的最佳产量。”

在更南边的门多萨，情况略有不同。这个与葡萄酒生产同义的省份生产的橄榄油不到阿根廷的十分之一，生产商预计 2024 年的收成将与 2023 年相似或更好。

位于门多萨的库约外贸商会总经理马里奥·布斯托斯·卡罗 (Mario Bustos Carro) 表示 Olive Oil Times 预计到2,500年该省将生产约2,800至2023吨橄榄油。

“到目前为止，[橄榄园的情况]比去年好一点，”他说。 “在门多萨，油橄榄收获开始于四月底、五月初，但一月和二月是暴风雨和冰雹的时期。”

“一些非常强烈的现象已经被记录下来，如果重复，可能会影响生产的数量和质量，”他补充道，并强调现在判断收成如何还为时过早。

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除了气候挑战之外，橄榄油生产商预计 生产成本增加 由于阿根廷最近当选的政府取消了电力和燃料补贴，以减少收割前的损失 通货膨胀猖獗 并调整经济。

克鲁塞拉斯表示，虽然产量下降和成本上升将使橄榄油生产在短期内变得更加困难，但生产商将在 西班牙再次歉收 和高国际化 橄榄油价格.

阿根廷的消费量仍然相当低，国际橄榄理事会估计7,500/2022作物年度（截至23月）国内橄榄油摄入量将达到250吨，即人均约-毫升。

因此，该国大部分产品从布宜诺斯艾利斯港出口到巴西、欧洲和美国。国际奥委会预计 26,500/2022 年阿根廷橄榄油出口量为 23 吨。

“幸运的是，我们在 2023 年获得了很好的收成，橄榄油价格也不错，”克鲁塞拉斯说。 “因此，橄榄种植者的健康状况非常好。”

然而，他警告说，2024/25作物年度西班牙的平均或丰收对阿根廷生产商来说将是灾难性的。 “如果西班牙收成顺利，价格将会下跌，阿根廷生产商将失去盈利能力，”克鲁塞拉斯总结道。