欧盟拒绝英国的“交通灯”营养标签

欧盟拒绝了英国的争议 ““交通信号灯”的营养标签计划，引用了一个自相矛盾的例子，在该例子中，健怡可乐比特级初榨橄榄油的标签更有利。



欧盟委员会已对英国政府提起侵权诉讼，英国政府有两个月的时间来回应指控。 这些指控侵犯了欧盟关于货物自由流通的核心原则； 也就是说，政府非法干预消费者的选择。

我们推荐使用 “交通灯”的营养信息系统 颁布 由英国政府致力于抗击肥胖并帮助人们做出更好的食物选择。 自愿性制度得到英国最大的连锁超市的广泛支持，它使用红色，琥珀色和绿色代码标记产品的卡路里，糖，脂肪，饱和脂肪和钠含量。 绿色表示给定的营养素含量低； 琥珀色中等量，红色，高。

A “当给定产品的脂肪含量超过17.5g / 100g时，将显示“红灯”。

意大利全国农民联合会Coldiretti说，这种善意却过于简单的准则在涉及橄榄油等超级食品时会造成一个逻辑悖论。

“交通信号灯的目的是减少脂肪，盐和糖的消耗，但不基于实际消耗的数量，而只是减少某种类型物质的普遍存在。” “最终排除了诸如特级初榨橄榄油之类的食品，同时推广了不含糖的碳酸饮料，就真正的营养价值误导了消费者。”

由于系统仅查看数字，因此结果是无糖软饮料（如Diet可口可乐）获得了 “绿灯”，尽管存在有争议的人造甜味剂并且对健康没有好处。

Coldiretti说，该系统将损害意大利的出口市场，该系统也对奶酪和意大利熏火腿不满意。

该系统于2013年通过后，伦敦表示已遵守 欧盟法规1169/2011，这涉及向消费者提供食品信息。