希腊危机期间橄榄油包装设计至关重要

Elli Markaki经营家庭玻璃包装公司Brothers Markaki。

强大的。 好性感 这是Stratis Camatsos用来形容瓶子的两个词，瓶子中装有来自希腊橄榄油产地莱斯沃斯岛的新特级初榨有机橄榄油EVO3。 他还补充说，他为其功能选择了独特的深色玻璃瓶。

“它可以保护石油免受敌人之一的伤害：光。 这就是为什么消费者应始终考虑购买用深色玻璃或锡包装的橄榄油的原因。”

与其他刚刚进入竞争激烈的橄榄油市场的希腊生产商一样，Camatsos在装瓶和包装产品时也在考虑各种选择。

“瓶子的设计和展示非常重要，因为它是品牌和身份的一部分，” Camatsos说。

另见：2013年最佳橄榄油包装设计

塑料，金属罐或玻璃可供选择。

“我想对外观做些不同，在搜寻之后，我遇到了StyleLtd。我对他们的玻璃装饰工作很感兴趣，这正是我想要将产品提升到更高水平的原因。 通过使用他们的彩色涂层技术，我们创造了出众的外观精美的产品。”

Style Ltd.总经理Christos Charizonas表示，由于新的橄榄油公司（如EVO40）致力于精心包装产品，他的玻璃瓶销售量增长了3％。 “还有其他细节，例如您将使用软木塞还是螺旋顶瓶。 今天一切都被考虑在内。”

Charizonas说，他为客户提供各种尺寸和各种形状的选择，从高大，骨瘦到圆形或正方形。 他说，客户可能会选择透明的瓶子，因为它们会更吸引那些在当地的专卖店或国外的超市仔细阅读货架，并希望了解所购买产品的消费者。 Camatsos并未考虑将其用于橄榄油。

“看到橄榄油的颜色不是内容物的有用指示，并且它会损害橄榄油，因为光线会降低其保质期。 想象一下，一个瓶子正坐在超市的架子上，上面照着远光灯。 没有更好的方法来使石油更快地腐烂。”

Charizonas说，Camatsos的想法是希腊橄榄油生产商对各种彩色涂层方法更感兴趣的原因之一。 “他们想了解其他包装细节，例如我们用于添加贴花和印刷品的技术。 这些接触对于确保产品在竞争中脱颖而出非常重要。”

Style Ltd.在市场上拥有自己的竞争对手，包括Markakis兄弟。 该公司生产玻璃包装和用于各种产品（包括葡萄酒，软饮料，水和食品）的瓶子的公司已有75多年的历史了，这要归功于对玻璃瓶装技术的新兴趣。

“即使在这样的艰难时期，我们的业务量也增长了25％，而且每三个月就要招聘一次，因为希腊人对市场营销和展示的兴趣比以往任何时候都更加重要。”经营家族企业的Elli Markaki说。 “玻璃是希腊特级初榨橄榄油的理想材料。 他们想专门制作并展示来自希腊的优质产品，而包装就是其中的一部分。 我们直接与客户合作，他们喜欢这样。”

卡马索斯说，这场危机激发了他去追求自己生产自己的梦想的动力。 有机橄榄油 背后还具有社会和环境方面的内容。 卡马索斯说，每购买一瓶，希腊就会在砍伐森林的地方种一棵树。 凭借高质量的生产，营销计划和正确的包装方式，Camatsos已开始出口到英国，爱尔兰和贝尔吉姆，并准备将EVO3展示给更多的分销商和零售商。

“瓶子和徽标是消费者在架子上首先要看的东西。 因为您没有亲身将产品推销给每个消费者以说服他们购买您的产品，并且您只有大约三秒钟的时间来吸引消费者的注意力，所以您必须依靠自己的品牌。”

橄榄油包装设计将是 2014纽约国际橄榄油比赛研讨会 今年四月。