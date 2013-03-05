在西班牙开发了用于改进橄榄油评估的软件



奇托里瓦

西班牙哈恩大学的一个研究小组开发了一种新的软件程序，旨在评估和分类 特级初榨橄榄油.

该创新软件有望在橄榄油的感官评估过程中取得突破，并且是大学与橄榄油技术公司之间的联合合作 奇托里瓦，CM Europe SL实验室和计算机工程公司MENGISOFT。

根据研究小组成员Macarena Espinilla的说法，新软件将通过减少与该过程相关的时间和成本来极大地改善初榨橄榄油的感官评价。

该软件将通过简化以下过程来运行： 橄榄油评估，从而可以针对不同的样品和会话实时地单独监控不同口味者的演变。 然后由专家组组长进行干预以纠正感官特性的偏差。

该软件还具有计划的潜力 橄榄油品尝 会议，管理石油评估并生成最终报告，从而进一步优化流程。

该计划允许使用由 国际橄榄理事会 用于橄榄油的感官分类，但也可以与小组正在开发的新评估方法（目前正在评估）一起使用。

该方法基于 “模糊逻辑系统”，一种数学逻辑，旨在像人类一样做出决策，同时考虑所有可用信息并根据此输入做出最佳决策。 目前正在提出这种创新的感官评估模型，以替代当前的国际橄榄理事会模型，并希望在保持结果效率的同时，促进信息处理，品尝和评估人员培训方面的改进。

展望未来，希望通过新软件实现新的感官评估模型，以期为新的软件增值。 橄榄油行业 通过改善营销流程和提高行业中公司的竞争力。

除感官评估模型外，新计划是安达卢西亚理事会经济，创新和科学部资助的项目的一部分。