西班牙苗圃的橄榄树苗即将耗尽

2023/24年的收获已经成为过去，世界上最大的橄榄油生产国的农民正在准备种植新的橄榄树。

尽管最近公布的数据显示，2023 年西班牙橄榄种植面积继续增加，但安达卢西亚南部自治区的苗圃却难以满足对新橄榄树苗的需求。

在一个新的 报告西班牙农业、渔业和食品部表示，2,788,084年橄榄种植面积增至2023公顷，比去年增加0.73%，略高于所有木本作物的平均水平。

然而，西班牙最大橄榄油产区的苗圃表示，他们没有足够的新苗来满足不断增长的需求，一些苗圃告诉当地媒体，新橄榄树的预订将持续到 2025 年。

安达卢西亚第二大橄榄油生产省科尔多瓦的著名苗圃 La Conchuela 告诉 EFE Agro： 橄榄油价格高 在原产地，杏仁和开心果价格下跌， 日益增长的兴趣 私募股权集团和投资基金是短缺的背后原因。

2024 年开局潮湿，加上 2023/24 作物年度产量高于此前预期，导致橄榄油价格从历史高位回落，但仍远高于以往任何时期。

西班牙橄榄油产量从上一季的历史低点反弹至831,0000/2023年度24万吨，产量有所减少 一些专家的担忧 收成再次未能超过700,000万吨。

由于降雨和产量增加，每公斤 特级初榨橄榄油 目前售价为 7.000 欧元，低于 8.988 月中旬创纪录的 2022 欧元。然而，目前的价格仍是 - 年 - 月价格的两倍多。

安达卢西亚各地的苗圃也将苗木短缺归因于高密度和超高密度种植园的兴起。

他们正在观察西班牙从传统橄榄园（每公斤石油的生产成本达到约 4.50 欧元）转向高密度和超高密度（每公斤石油的生产成本通常低于 1 欧元）的转变。

由于目前需求量最大的橄榄树苗品种（包括皮夸尔），苗圃看到了这种转变。

该品种大致负责 三分之一 全球橄榄油生产量广泛用于灌溉、高密度的橄榄园。据苗圃报告称，随着当地需求的增加，对法国、葡萄牙和意大利农民的销售量也在增加。

安达卢西亚的一些官员将对橄榄树苗的需求增加归因于伊比利亚半岛经历的历史性干旱和人口结构的变化。

由于水库水位仍远低于平均水平，西班牙南部的农民正在用番茄、玉米和水稻等耗水量作物取代高密度的橄榄园，因为橄榄园消耗的水更少，需要的劳动力也更少。