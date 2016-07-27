揭开特级初榨橄榄油心脏保护作用的潜在机制

在罗马萨皮恩扎大学伦理委员会批准的一系列近期临床研究中，一个意大利研究小组提供了关于特级初榨橄榄油（EVOO）的短期有益效果的初步证据。 地中海饮食，关于健康和糖尿病前成年人的餐后血糖和血脂状况。 同时，该小组发现肠促胰岛素调节是EVOO抗氧化剂和 心脏保护作用.

尽管有强有力的临床证据证明地中海饮食特别是其主要成分特级初榨橄榄油（EVOO）具有较低的血管疾病风险，但迄今为止，尚无明确迹象表明其如何发挥其血管保护作用。 此外，餐后血糖与一般人群较高的心血管结局发生率有关。

另见：橄榄油对健康的好处

在第一个系列研究中， 动脉粥样硬化，意大利小组不仅展示了 “EVOO对许多氧化应激标志物的保护作用，” “首次显示了特级初榨橄榄油下调了NOX2的活性，指出这种酶促途径是解释特级初榨橄榄油抗氧化活性的机制。”

作者指出，EVOO可能通过其他酶途径发挥其作用来控制餐后氧化应激。

去年，该研究小组进一步采取了措施，并向健康的成年人志愿者证明，添加EVOO的膳食与餐后饮食减少有关 氧化应激 通过肠降血糖素调节机制改善餐后血糖。

已知胰高血糖素样激素（例如胰高血糖素样肽-1（GLP1）和葡萄糖依赖性促胰岛素肽（GIP））会诱导胰岛素分泌并显着影响餐后血糖控制。 这些肠降血糖素被二肽基肽酶-4（DPP-4）普遍存在的酶迅速失活，从而降低了胰岛素的分泌。

最新研究结果发表于 Clinical Nutrition 进一步显示，这次在糖尿病前期患者中，向餐中添加少量EVOO（10克）可增强餐后血糖和血脂水平。 与对照组相比，含EVOO的餐食可使餐后血糖降低近20％，胰岛素产生提高40％。

与他们以前的发现相似，证据支持肠降血糖素激素特别是在餐后葡萄糖的调节中涉及GLP1。 体外研究表明，EVOO可以激活两种肠降血糖素激素，并同时抑制DPP‑4活性。

作者得出的结论是 餐中含EVOO 改善糖尿病前期患者的餐后血糖和血脂水平，减少高糖和胆固醇对血管系统的破坏作用。 他们还认识到，有必要对葡萄糖代谢受损的人群进行进一步研究，以评估EVOO补充剂的长期作用。

这些研究表明，预防多种慢性疾病的方法很简单，就像每天在餐中添加一汤匙EVOO一样简单。

