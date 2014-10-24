学生设计用于检测酸度指标的设备

尽管美国消费者购买的橄榄油新鲜，芳香且对健康有益， 报告 加州大学戴维斯分校橄榄中心的一项研究发现，在加利福尼亚的一些超级市场出售的橄榄油中有近70％是不合格的。 缺乏质量促使戴维斯大学的学生们发明了一种检测酸败的设备，该酸败是老的氧化橄榄油中的常见缺陷。
酸败改变了那些原汁原味的橄榄油所带来的新鲜，果味和青草味，变得更像是 “蜡笔或Play-Doh，” 丹·弗林加州大学戴维斯分校橄榄中心的执行董事。
橄榄油会因氧化而腐烂，导致营养物质流失，其中包括造成多种营养的宝贵抗氧化剂。 对健康的益处 与EVOO的消耗有关。
大多数人不知道如何仅通过品尝来检测到腐烂的橄榄油。 事实上，另一项戴维斯研究 显示 当人们盲目品尝旧的，腐烂的橄榄油和新鲜，健康的橄榄油时，由于多年对口味的熟悉和对高品质EVOO的苦涩的厌恶，他们更喜欢腐烂的橄榄油。
弗林说，戴维斯大学学生开发的新方法简单，针对性强，并且可以筛选出酸败所带来的化学成分。
另见：如何识别Ra亵
在开发名为OilView的发明时，学生首先将醛识别为当橄榄油变酸时会发生变化的一组化学物质。 然后，他们对蛋白质进行了工程改造，并开发了可检测酶活性的电化学系统。 最终产品是基于酶的生物传感器，可检测到腐臭橄榄油中发现的特定醛。 数学和软件套件还可以帮助您确定酸败程度。
学生们认为，在不同的阶段使用他们便宜的设备 橄榄油生产 橄榄油生产商提供的产品，零售商提供的随机瓶装产品将确保客户获得高质量 特级初榨橄榄油。 该设备的价格预计在60至80美元之间，并将在1至2年内投放市场。
上个月，中国领先的互联网搜索引擎和网络服务公司百度（Baidu）迎头赶上 亮相 其在百度世界技术大会上的最新创新-旨在检测受污染的橄榄油或质量不合格的油的筷子。