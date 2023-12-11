用西西里岛的和平之树制作特级初榨橄榄油

收获工作是在西西里岛巴勒莫的和平橄榄树上进行的，几周前，地区负责人宣布该树为文化景点。

向法官和 检察官保罗·博尔塞利诺 (Paolo Borsellino)被认为是意大利和国际上打击有组织犯罪的最重要人物之一，这棵树象征着复兴、团结、和平、公民承诺和正义。

“这棵树的社会重要性与日俱增，这就是为什么我们致力于通过机构来保护它，”保罗和丽塔·博尔塞利诺研究中心的联合创始人弗朗西斯卡·格拉斯塔告诉我们 Olive Oil Times.

“几年前，我们开始收集橄榄，将其加工用于餐桌消费并赠送给社区，”她补充道。 “今年是我们生产的第二年 特级初榨橄榄油 这也是捐赠的。 事实上，和平橄榄树属于社区。”

和平橄榄树种植于 1992 年反黑手党检察官保罗·博尔塞利诺 (Paolo Borsellino) 被暗杀的地方。 （照片：保罗和丽塔博尔塞利诺研究中心）

博尔塞利诺是 包括 与他的同事兼好友乔瓦尼·法尔科内 (Giovanni Falcone) 一起入选《时代》杂志 2006 年英雄名单。 他们一起为正义而战，但相隔几个月都在黑手党恐怖袭击中被暗杀。

19 年 1992 月 - 日，这位法官在巴勒莫的 Via D'Amelio 大街被汽车炸弹炸死，地点靠近他的母亲玛丽亚·皮亚·勒班托 (Maria Pia Lepanto) 的房子，连同五名保安人员：阿戈斯蒂诺·卡塔拉诺 (Agostino Catalano)、沃尔特·埃迪·科西纳 (Walter Eddie Cosina)、埃马努埃拉·洛伊 (Emanuela Loi)、克劳迪奥·特拉纳和文森佐·法比奥·李·穆利。 他们都被授予公民英勇金质奖章。

“种植橄榄树的想法源于皮亚的愿望，”格拉斯塔说。 “在接下来的几个月里，有可能在袭击现场设立一座纪念纪念碑，但在与女儿丽塔交谈时，皮亚向她透露，她想通过代表生命的东西来重现这一悲惨事件，因此树，特别是橄榄树，因为它具有和平的意义。”

巴勒莫和平橄榄树的收获（照片：Paolo 和 Rita Borsellino 研究中心）

“她真的希望那个地方成为一个充满生命与和平的地方，”她补充道。 “丽塔补充说，如果它来自伯利恒，那就更重要了。”

植树提案与收集签名的请愿书一起发起。 来自意大利和国外的多达 20,000 个签名很快到达巴勒莫，程序开始了。

非政府组织国际南南合作 (CISS) 帮助建立了最初的联系，随后巴勒斯坦和以色列黑人妇女和平运动支持该组织，并与伯利恒克雷米桑山谷的慈幼会社区做出了安排 – 该植物来自修道院的土地上，自 1800 年代以来，意大利僧侣们就在这里用古老的橄榄树生产橄榄油。

一年后，在该事件一周年纪念仪式上，爆炸造成的裂缝被泥土填满，并种植了和平橄榄树。

“幼苗是通过飞机抵达的，出于安全原因，甚至不可能在根部周围保留土块，”格拉斯塔说。 “说实话，它看起来是如此脆弱，以至于没有人认为它能够在城市建筑中生存和繁衍。”

“然而，今天，它美丽而繁荣，”她补充道。 “其分支机构全年都会举办许多具有高社会价值的活动，包括学习中心定期举办的来自意大利各地和国外学生的活动。”

每年秋天，当地的合作社都会收获并研磨橄榄，然后将所得的橄榄油捐献给社区。 （照片：保罗和丽塔博尔塞利诺研究中心）

橄榄的收获已成为一件感人的事。 这些水果经过手工精心采摘，然后运送到柯里昂的一家工厂，该工厂雇用了合作社的工人 劳沃罗和非独奏，管理从黑手党没收的土地。

“合作社在收获期间为我们提供帮助，研究中心的公务员和其他几个志愿者团体也参加了这次活动，”格拉斯塔说。 “埃马努埃莱·菲利伯托 (Emanuele Filiberto) 是博尔塞利诺 (Borsellino) 的一名保安，当天没有值班，但他每年都会参加。”

“袭击周年纪念日是年度活动的高潮，”她补充道。 “我们整晚都在祈祷，早上，我们和来自巴勒莫郊区的孩子们一起为街道涂上色彩，通过围绕树跳舞、音乐和戏剧活动让街道变得活跃起来。”

“凭借热情和协作的氛围，收获是另一项伟大的社区活动，帮助我们实现 Pia 的愿望，即这里可能是一个生命的地方，”Grasta 总结道。