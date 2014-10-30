玉米油降低胆固醇：我们都可以回家

是时候打包所有东西并称之为一天了。

橄榄油没有前途。 所有这些年的努力归结为这一点：玉米油比橄榄油更能降低胆固醇。

我知道你在想什么 那这些怎么样 多年来的研究 那说橄榄油可以帮助预防心脏病，糖尿病甚至癌症吗？ 那Oz博士呢？

没关系 马佐拉降低胆固醇。 我们可以做什么？ 是时候翻页了，终于开始打高尔夫球了。

让我解释是什么让我如此清晰地看到事物。

我承认，自1970年代初以来，我就一直对Mazola感到内向。 “玉米”（我知道，但我们称印第安人 印度人 然后）。

八年来，我们了解了 “玉米善良”来自一位名叫特纳亚·托雷斯（Tenaya Torres）的美丽女演员，他的人们一直称其为玉米 “在美国之前 是 美国。”马佐拉人造黄油就是由这种优点制成的。 甜美的玉米地面。

八年来，我们在 M * A * S * H 和 家庭中的所有，并且我们通过购买足够的人造黄油将农业综合企业Best Foods的销售额到4年提高到1980亿美元来表达我们的爱戴。

现在，我们被要求再次表达我们的爱-这次是为了我们的孩子，我们的家人和我们自己。

在这个世界上最大的经济体中，最近我们被新的Mazola商业广告所淹没，这促使我们 “照顾好你所爱的人。” 到目前为止，它已经为全国观众播放了5,475次。 一遍又一遍地播放。

商业广告解释说，一些选择（例如选择甜甜圈或苹果）很简单明了。 其他人则需要更仔细的考虑，例如在玉米油和橄榄油之间做出选择。

我们在决定时应该考虑哪些信息？ 印刷精美：

玉米油有 “胆固醇阻断植物固醇的含量是橄榄油的四倍，”玉米油可以 “有助于将胆固醇降低两倍以上（对于胆固醇水平较高的成年人，每天将其作为低饱和脂肪，低胆固醇饮食的一部分食用）。”

和往常一样，事情并不是那么简单。

“首先，降低LDL胆固醇并不一定会降低患心脏病的风险。” Olive Oil Times 健康编辑Elena Paravantes。 “橄榄油降低了低密度脂蛋白含量，但同时也降低了 氧化 的LDL，这一点要重要得多。”

“其次，由于抗氧化剂，橄榄油具有多种益处，不仅可以降低胆固醇-诸如预防癌症，降低血压，减少氧化和炎症等益处-玉米油不具有这些作用。”

布朗大学临床医学副教授Mary Flynn博士， 植物性橄榄油饮食，也称为对LDL级别的误导。 “您需要知道LDL是否健康。 如果该人定期食用含有多不饱和脂肪的饮食（典型的美国饮食中蔬菜籽油含量高），他们的LDL就会被氧化。”

“玉米油会降低低密度脂蛋白，但主要是单不饱和脂肪的橄榄油不会氧化低密度脂蛋白，”弗林说。 “通过食用EVOO，您将进一步减少氧化。”

研究表明，相对于omega-6脂肪酸而言，omega-3脂肪酸含量过高会增加多种疾病的可能性。 玉米油的欧米伽6与欧米伽3比率为49：1。 最佳比例被认为是4比1或更低。

“使用橄榄油可能意味着更高的低密度脂蛋白，”弗林博士总结说， “但是LDL不会导致动脉粥样硬化，而您的HDL也会更高，这也可以保护动脉粥样硬化的发展。”

但是Mazola知道我们只会对简单的声音做出回应，而且音调的美妙之处在于其简单性：玉米油可降低胆固醇。 照顾好自己喜欢的人。

这么大的口号是什么 橄榄油运动 几年前？ 哦耶， “增加一些生命。” 我听说它对14位看到它的人产生了深远的影响。

因此，尽管英国强制执行 新禁止橄榄油棒和台湾大亨打耳光 生物柴油上的橄榄油标签，因为加利福尼亚生产商通过法律 允许收获日期的白色谎言，并且共识朝 全球对橄榄油调味瓶的谴责，其中有一个电视转播玉米油的广告，标题很简单， “选项。”

如果只有橄榄油有它自己的运动。