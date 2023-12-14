加州大学的橄榄收获让校园团结在一起

加利福尼亚州洛杉矶西方学院的可持续发展办公室制作了有史以来第一个 特级初榨橄榄油 手工采摘校园内 130 年树龄的 Mission 树后。

该学院可持续发展协调员艾莉森·林德 (Alison Linder) 表示，橄榄收获活动的灵感来自附近斯克里普斯学院的类似活动，旨在创造实践学习体验并促进可持续发展。

“我很高兴支持像橄榄油收获这样的努力，这些努力将气候行动带到了校园生活的最前沿，并表明我们所有人都可以发挥作用，”她告诉 Olive Oil Times.

“我们的校园位于阳光明媚的南加州城市，拥有超过 125 棵结果橄榄树，它们因其美丽和遮荫而受到观察者的推崇，也因其抗旱和气候适应能力而受到场地和可持续发展工作人员的推崇，”她补充道。

虽然之前人们对橄榄收获感兴趣，但新配备了可持续发展办公室和 冬天特别潮湿 创造了协调成功收获和社区活动的绝佳机会。

“西方学院首次收获橄榄的目的是多方面的：首先，提高人们对其校园使用的气候适应性、耐旱景观美化实践的认识； 其次，围绕当地粮食生产创建一个社区； 第三，向西方社区介绍我们重新设计的可持续发展办公室，”林德说。

可持续发展办公室最近重新启动，因为面对日益明显的影响，学生、工作人员、董事会和教员有兴趣看到校园可持续发展规划和行动的协调努力。 气候变化.

来自校园各个区域的大约 75 名志愿者在活动中帮助采摘橄榄，表现出了对其努力的兴趣。

收获了使命橄榄，产出了 45 升橄榄油。 （照片：西方学院马克·坎波斯）

“看到生产一加仑油所需的橄榄数量让我大开眼界，几名志愿者对装满一桶所需的时间感到惊讶，”林德说。 “在可持续发展办公室，我们希望这次实践机会能让我们更加欣赏我们所消费的产品。”

收获后，西方学院地面经理 Lola Trafecanty 和可持续发展助理协调员 Isa Merel 立即将橄榄运往西北两小时的奥海橄榄油公司 (Ojai Olive Oil Company)。

Ojai 橄榄油在抵达后立即接收并转化了 500 磅（225 公斤）的橄榄。 收获后四个小时内，橄榄就被磨成 12 加仑（45 升）橄榄油。

“如此重要的时刻的新颖性给校园带来了兴奋和热情的能量，”梅雷尔告诉 Olive Oil Times. “社区成员找到了我，否则我永远不会与他们互动，告诉我他们对收获感到多么兴奋，并感谢我的辛勤工作。”

西方学院的橄榄园已有 130 多年的历史，始建于景观设计师 Beatrix Farrand（美国景观设计师协会 11 名创始成员之一、也是唯一的女性）于 1936 年种植了四棵树时。

随着时间的推移，树林不断扩大，现在为学生、教职员工和校园动物提供了放松、学习和社交的荫凉处，同时生产出可供社区使用的可行作物。

组织者希望将橄榄收获变成学生一年一度的多学科学习经历。 （照片：西方学院马克·坎波斯）

橄榄树虽然不是加州原产地，但在面对高温和干旱时具有令人难以置信的恢复能力，随着气候变化导致夏季变得更热、冬季变得更加干燥，橄榄树成为校园景观中越来越重要的特征。

“我们希望，通过这次首次收获，并通过对树木的丰富性的尊重，我们能够激发全社区对它们独特的恢复能力的赞赏，”林德说。

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未来，学院官员看到了在土壤质量、橄榄油感官品质、经济影响和提高环境意识方面持续研究机会的潜力。

还设想与生物学和地质学部门建立研究伙伴关系，利用再生实践来测试和修复土壤，以提高养分利用率和保水能力。

例如，一个项目专注于现场堆肥橄榄果渣以制造全天然肥料。

西方学院还开设了食品研究辅修课程，这是一个跨学科的研究领域，涵盖环境政策、社会学、文化和宗教以及运动机能学。

这个跨学科辅修课程是西方学院针对可持续橄榄油生产、健康和社区效益的定向研究项目的理想平台。

西方石油公司的收获是受到斯克里普斯学院类似活动的启发。 （照片：西方学院马克·坎波斯）

计划包括邀请学生和教职员工加入研究和维护过程，使橄榄收获成为一年一度的校园传统。

在收获期间，有兴趣用校园橄榄制作墨水的教员也联系了可持续发展办公室，展示了这样的活动的多种可能性。

“在我们的可持续发展办公室暂停了四年之后，这次成为校园可持续发展项目新时代的启动活动真是太有意义了，”梅雷尔说。 “我迫不及待地想看看这个新校园传统的未来会走向何方。”

学生的参与还包括设计瓶子标签。 “与学生一起设计瓶子标签是这个项目中我最喜欢的部分之一； 爱丽丝·阿姆杜尔的创造力、才华和对艺术的热情具有感染力，”梅雷尔说。 “我相信这使得今年的橄榄油更加特别。”

“这是一个很好的机会，可以汇集整个校园的兴趣和才能，创造可持续的、本地原创的产品。”Linder 总结道。