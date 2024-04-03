乌拉圭将主办橄榄油行业研究与创新会议

预计 200 至 300 名科学家、橄榄油生产商、供应商和官员将于 - 月齐聚乌拉圭首都蒙得维的亚，参加第二届年度会议 拉丁美洲橄榄油会议.

定于 8 月 - 日举行的为期两天的活动的参与者th 4th 和5th 轴车削中心th，将讨论地中海盆地以外世界最大的橄榄油生产地区面临的挑战和机遇。

活动组织者之一、乌拉圭共和国大学食品科学与技术系主任阿德里亚娜·甘巴罗 (Adriana Gámbaro) 告诉我们 Olive Oil Times 这次会议是一个机会，可以建立一个有关南美具体情况的橄榄种植和橄榄油生产的公共知识体系。

“土壤、雨水和气候条件与其他橄榄种植区完全不同，”甘巴罗说。 “目标之一是分享该地区正在进行的所有研究。”

尽管许多私营公司在该地区进行研究，但他们并未公布研究结果。因此，甘巴罗强调，这次会议将在向公众传播大学和研究机构的研究成果方面发挥重要作用。

讨论的主题将包括最佳农艺实践、碾磨技术和技术以及橄榄油经济学。

例如，一个小组将讨论乌拉圭和巴西南部的农民如何处理真菌，例如 炭疽菌 以及夏季潮湿条件下容易发生的其他病虫害。

还将有关于酶的用途的演讲 特级初榨橄榄油 生产是澳大利亚和美洲的一个新兴领域，但在欧洲是一个有争议的话题，包括共和国大学的一项研究。

“我们将在会议上展示我们项目的主要成果，”甘巴罗说。 “活动中也会有公司在展位上销售这些酶。”

会议的另一个目标是让来自非洲大陆各地的人们聚集在一起分享经验并相互学习。

“会议是你专注于一件事的地方，并且与研究人员进行互动，”甘巴罗说。 “共同的项目出现了。”

她认为，面对面互动的好处被忽视了。 第一版 该会议于 2021 年 19 月以数字方式举行，此前该会议因 Covid-- 大流行而推迟了一年。

这些互动将在活动中的随意交谈以及更正式的圆桌讨论环境中进行，其中包括关于 油旅游 整个地区。

“对于制作人来说，这是一个聆听这些谈话并说的机会， “他们所做的事情多么有趣；也许我可以做同样的事情或类似的事情，”甘巴罗说。

该组织的支持者 门多萨地理标志保护 联盟还将讨论他们如何建立该地区第一个特级初榨橄榄油地理指标。

“他们将讨论获得 PGI 的过程，这也可以定下基调，并指导其他地区实现相同目标必须采取的步骤，”甘巴罗说。

该活动还将研究增加该地区橄榄油消费、组建合作社、发展规模经济、提高可追溯性和增加碾磨副产品价值的战略。

“最终目标是让每个人都能品尝到来自该地区的特级初榨橄榄油。”甘巴罗说。

会议于国际橄榄理事会在蒙得维的亚宣布南半球马里奥·索利纳斯奖的第二天开始。

参与者将能够品尝来自整个非洲大陆的特级初榨橄榄油，并了解同一橄榄品种在不同地区的感官特征有何不同。

科学家和研究人员必须在 15 月 - 日之前th 提交他们的研究和演示。虽然没有宣布农民、生产者、供应商或公众报名参加会议的截止日期，但费用为每人 110 美元。学生报名费为 60 美元。