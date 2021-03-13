意大利新橄榄品种的发现刺激了应用程序开发
六月5，2024
…在 IBBR 中列出-CNR 数据库在 佩鲁贾。我们与专家品尝者一起品尝了这些树生产的橄榄油，发现其品质确实很有趣。因此，我们已经投资于它们的传播。 — Pierluigi Turchetta，弗罗西诺内橄榄农 数据库……
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…在 IBBR 中列出-CNR 数据库在 佩鲁贾。我们与专家品尝者一起品尝了这些树生产的橄榄油，发现其品质确实很有趣。因此，我们已经投资于它们的传播。 — Pierluigi Turchetta，弗罗西诺内橄榄农 数据库……
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……并由国家研究理事会地中海农业与森林系统研究所保存 （CNR）的 佩鲁贾. “除保护种质外，该收藏品还用于其生物学和农艺学评估以及…
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......来自相同品种的年轻植物.``我们的专家认为：``这些植物是一个领土，遗产，传统，文化的标志。'' 在Latium的Villa Adriana，Pannelli与橄榄种植合作社ACO进行了为期三年的项目， 晨晨 研究所…
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…有香草味。 一项由 晨晨 of 佩鲁贾 使Castello Monte Vibiano Vecchio成为最早使用DNA识别技术来认证特级初榨橄榄油的人之一。“我们从…获得了一部分橄榄。
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